De ce Mirel Rădoi nu mai pleacă în Arabia Saudită. Anunţul făcut de arabi - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | De ce Mirel Rădoi nu mai pleacă în Arabia Saudită. Anunţul făcut de arabi

De ce Mirel Rădoi nu mai pleacă în Arabia Saudită. Anunţul făcut de arabi

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 18:11

Mirel Rădoi şi Marius Şumudică / Sport Pictures

Răsturnare de situaţie cu plecarea lui Mirel Rădoi în Arabia Saudită! Tehnicianul era foarte aproape să semneze cu Al-Najma, la aproape două luni după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova.

Formația clasată pe ultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită intenţiona să schimbe actualul antrenor şi a luat legătura cu Mirel Rădoi. Cele două părţi au purtat tratative în ultimele zile, dar răsturnare de situaţie. Clubul Al-Najma a anunţat printr-un comunicat de presă faptul că antrenorul Mario Silva va rămâne în continuare la echipă.

„Consiliul de Administrație al clubului, prezidat de domnul Meshal bin Mansour Almarzouqi, și-a reafirmat sprijinul total și încrederea deplină în antrenorul principal Mario Silva și în stafful său tehnic, confirmând continuitatea acestora la conducerea echipei în perioada următoare.

Consiliul a apreciat eforturile semnificative și standardele profesionale ridicate demonstrate de antrenorul principal și de colaboratorii săi, subliniind angajamentul ferm, disciplina tehnică și viziunea clară, orientată spre îmbunătățirea performanțelor echipei și atingerea stabilității tehnice pe termen lung. De asemenea, Consiliul a precizat că evaluarea performanței tehnice se realizează printr-o metodologie cuprinzătoare și structurată, care ia în considerare cerințele etapei actuale, contextul competițional și obiectivele strategice ale clubului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Încrederea acordată staffului tehnic se bazează pe convingerea fermă în capacitățile acestuia, în planurile de dezvoltare și în rolul esențial pe care îl joacă în susținerea primei echipe și în asigurarea unui cadru operațional sustenabil.

Totodată, Consiliul de Administrație și-a reiterat angajamentul de a oferi un mediu profesional optim pentru stafful tehnic și jucători, subliniind că stabilitatea tehnică rămâne un pilon-cheie în obținerea rezultatelor pozitive și în progresul echipei în perioada următoare. În încheiere, Consiliul de Administrație îi îndeamnă pe suporterii clubului să își continue susținerea și încurajările și să rămână uniți alături de echipă, recunoscând impactul pozitiv al acestui sprijin asupra parcursului clubului și a atingerii obiectivelor și aspirațiilor sale”, au scris oficialii clubului Al Najma într-un comunicat de presă.

