Americanii au dat verdictul în privința lui Louis Munteanu: „Echipa ar fi avut de câștigat” - Antena Sport

Louis Munteanu nu a jucat niciodată titular de când a fost transferat de americanii de la DC United, însă aceștia sunt convinși că ar putea ajuta mai mult echipa dacă ar primi mai multe minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul transferat de la CFR Cluj a jucat doar 12 minute în partida pierdută de către cei de la DC United, iar aceștia au venit deja cu un verdict în privința starului din Gruia.

Louis Munteanu ar putea ajuta mai mult DC United

Louis Munteanu nu a prins încă un meci ca titular de când s-a transferat în Major League Soccer, iar DC United a pierdut ultimul joc de campionat, scor 0-1 cu Austin FC.

Presa din SUA a reacționat după ce fotbalistul venit de la CFR Cluj a adunat doar 12 minute la ultima dispută din competiția internă și a scos în evidență faptul că echipa ar avea de câștigat dacă acesta ar juca mai mult.

„D.C. a reușit doar trei șuturi din interiorul careului în înfrângerea cu 1-0 suferită în fața lui Austin FC. Echipa ar fi avut de câștigat dacă Louis Munteanu ar fi intrat în formația de start, dar jucătorul de 23 de ani a intrat din nou pe teren din postura de rezervă, pentru a doua săptămână consecutivă”, au scris cei de la ESPN.