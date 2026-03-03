Închide meniul
Antena
"Am contractul pe masă". Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment - Antena Sport

Fotbal | Fotbal extern | "Am contractul pe masă". Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment

“Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 12:56

Marius Şumudică / Profimedia Images

Marius Şumudică e la un pas să semneze prelungirea contractului cu echipa sa, Al-Okhdood. Antrenorul a dezvăluit că nu se pune problema să fie demis, în ciuda zvonurilor apărute.

Marius Şumudică a preluat-o pe Al-Okhdood la începutul lui 2026. Echipa antrenorului român traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe penultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită.

Marius Şumudică a transmis că în ciuda faptului că i s-a pus contractul pe masă, refuză momentan să semneze, urmând să ia decizia finală la vară.

“E greu, foarte greu. Este o diferență mare de valorare între primele 10 și celelalte. Tot citeam prin presă, eșec, demis, nu știu ce… Eu am contractul pe masă să semnez și dacă retrogradăm. Nu se pune problema acum, le-am zis că discutăm la vară.

Lucruri care, pe mine, nu mă mai interesează. Sunt echipe cu sute de milioane investiți și echipele mici, care ne luptăm cu cele de teapa noastră. Nu poți să te apropii de Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, le-am întâlnit pe toate. Am jucat cu Al-Qadisiyah, care avea cotă de piață totală 180 de milioane de euro, iar la mine 12, toată echipa. Am pierdut 4-2 în ultimul minut”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Al-Okhdood a obţinut primul succes, după patru înfrângeri la rând, în ultima etapă, scor 3-1 cu Al Najma. Trupa lui Marius Şumudică e la trei puncte de locul 15, care asigură salvarea de la retrogradare.

