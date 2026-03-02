Lionel Messi, "dublă" de senzație. Argentinianul, gol din lovitură liberă și revenire cu Inter Miami de la 0-2 - Antena Sport

Lionel Messi a fost din nou magic pentru Inter Miami în confruntarea din MLS contra celor de la Orlando City. După ce echipa sa a fost condusă cu 2-0, argentinianul și-a condus colegii spre o revenire și a marcat de două ori, lovitura de grație fiind dată în minutul 90 din lovitură liberă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a marcat primele sale goluri din 2026 în tricoul lui Inter Miami în al doilea meci disputat de echipa sa în noul sezon de MLS. După ce au fost învinși la scor de LA FC cu 3-0 în prima rundă, jucătorii lui Javier Mascherano și-au luat revanșa și au învins-o cu stil pe Orlando City.

Magia lui Messi a lovit din nou în MLS

Meciul în care au dat piept cele două echipe din Florida nu a început deloc bine pentru Inter, care s-a văzut condusă cu 2-0 încă din minutul 24. Scorul a rămas același până la pauză, însă după ieșirea de la vestiare formația din Miami a avut altă față.

Întâi, Silvetti a redus din diferență în minutul 49, după care Messi a marcat primul său gol din an pentru Inter cu un șut de la marginea careului. Pe final de meci, Segovia și-a adus echipa în avantaj în minutul 85, iar lovitura finală a stat în piciorul aceluiași Leo.