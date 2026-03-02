Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC - DC United 1-0 - Antena Sport

Louis Munteanu a bifat a doua apariție într-un meci oficial pentru americanii de la DC United, însă atacantul transferat pe bani mulți de la CFR Cluj a fost iarăși rezervă.

Echipa unde evoluează vârful român a pierdut cu scorul de 1-0, iar Munteanu a fost introdus pe teren în ultimele 12 minute de joc. Acesta nu a reușit însă să producă pericol la poarta adversă.

Louis Munteanu nu a reușit încă să se impună la DC United, iar atacantul transferat de la CFR Cluj a fost iarăși rezervă, în disputa pierdută de echipa sa pe terenul celor de la Austin FC.

Unicul gol al partidei s-a marcat în minutul 82 de Ramirez. Louis Munteanu a fost introdus pe teren în minutul 78 al jocului, dar nu s-a făcut remarcat în niciun fel.

Pentru cele 12 minute jucate, vârful a primit nota 6,3 de la Sofa Score. El a avut un singur șut blocat, a atins mingea de opt ori și a pierdut posesia în șase rânduri.