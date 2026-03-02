Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC - DC United 1-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0

Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0

Daniel Işvanca Publicat: 2 martie 2026, 16:30

Comentarii
Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0

Louis Munteanu / Profimedia

Louis Munteanu a bifat a doua apariție într-un meci oficial pentru americanii de la DC United, însă atacantul transferat pe bani mulți de la CFR Cluj a fost iarăși rezervă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa unde evoluează vârful român a pierdut cu scorul de 1-0, iar Munteanu a fost introdus pe teren în ultimele 12 minute de joc. Acesta nu a reușit însă să producă pericol la poarta adversă.

Louis Munteanu a fost iar rezervă la DC United

Louis Munteanu nu a reușit încă să se impună la DC United, iar atacantul transferat de la CFR Cluj a fost iarăși rezervă, în disputa pierdută de echipa sa pe terenul celor de la Austin FC.

Unicul gol al partidei s-a marcat în minutul 82 de Ramirez. Louis Munteanu a fost introdus pe teren în minutul 78 al jocului, dar nu s-a făcut remarcat în niciun fel.

Pentru cele 12 minute jucate, vârful a primit nota 6,3 de la Sofa Score. El a avut un singur șut blocat, a atins mingea de opt ori și a pierdut posesia în șase rânduri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Observator
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
Fanatik.ro
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
17:40
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
17:16
“Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului
17:15
Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia
16:58
Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru
16:56
Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: „Nesimțire”
16:49
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”