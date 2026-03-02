FCSB nu e singura! Mai există o campioană en-titre în Europa care a ratat rușinos play-off-ul - Antena Sport

Închide meniul
FCSB nu e singura! Mai există o campioană en-titre în Europa care a ratat rușinos play-off-ul

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 9:08

FCSB - Copenhaga / Colaj Sport Pictures + Profimedia

FCSB a aflat duminică seara că va evolua pentru prima dată in istoria clublui în play-out, devenind prima campioană en-titre din România care atinge această contraperformanță. Cazul roș-albaștrilor nu este însă unic în Europa, pentru că în Danemarca, FC Copenhaga, deținătoarea titlului de anul trecut, nu a acces nici ea în grupa pentru campionat.

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6. În aceeași seară, formația lui Charalambous s-a impus pe terenul lui UTA cu 4-2 într-un meci fără miză.

FCSB, pe “modelul” FC Copenhaga

Un aspect inedit al contraperformanței echipei patronate de Gigi Becali este acela că nu e unica din acest sezon în Europa. Duminică seara, la ora 20:00, în aproximativ același moment când meciul Dinamo – FC Argeș s-a încheiat, FC Copenhaga a pierdut în campionat contra celor de la Randers cu 2-1 în ultima etapă din sezonul regular.

În urma rezultatului respectiv, campioana en-titre din Danemarca a încheiat pe locul 7, la două puncte de pozițiile de play-off, fiind “sortită” play-out-ului. Situația nordicilor pare însă să fie una și mai dramatică, pentru că spre deosebire de ce s-a întâmplat la FCSB, jocul rezultatelor o avantajase pe FC Copenhaga.

Nordsjaelland, echipa care a terminat pe 6, a pierdut în ultima etapă, astfel că dacă deținătoarea titlului și-ar fi câștigat meciul cu Randers, ar fi ajuns în play-off la limită. În acest sezon, Copenhaga a jucat chiar în grupa Ligii Campionilor, unde a înregistrat un bilanț de două victorii, două remize și patru înfrângeri.

Spre deosebire de FCSB, Copenhaga se poate califica în Europa League, deoarece a rămas în Cupa Danemarcei, unde se află în semifinale în prezent. În cazul în care câștigă trofeuL, campioana en-titre din nord va intra în turul trei preliminar al competiției.

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
