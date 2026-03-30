„E o rușine!” S-au supărat pe arbitru și au rămas nemișcați pe gazon: cât s-a terminat meciul

Nemulțumită de prestația arbitrului, o echipă din Africa a ales un mod extrem de ciudat să protesteze. În Cupa Coastei de Fildeș, Racing Club Abidjan a întâlnit-o pe CO Korhogo, care a deschis scorul și apoi l-a majorat în finalul primei reprize, după un penalty controversat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei din Abidjan au protestat vehement, considerând că centralul a acordat greșit lovitura de la 11 metri. Drept urmare, în repriza a doua, gazdele de la Racing Club Abidjan au revenit pe gazon, dar fără vreun gând să mai joace.

Protest bizar în Coasta de Fildeș: „E timpul ca asta să înceteze!”

Jucătorii au rămas nemișcați și doar s-au uitat la adversarii lor de la Korhogo cum pasează. Inclusiv portarul a făcut figurație între buturi, fără nicio intenție de a se implica în joc. CO Korhogo a mai marcat de patru ori și s-a impus în final cu 6-0.

„E o rușine. Ne place să jucăm, să fim competitivi, să nu trișăm, dar suntem penalizați prea des. E timpul ca asta să înceteze. Nu ai cum să te antrenezi toată săptămâna, în soare, vânt sau ploaie, și apoi totul să se ruineze din cauza deciziilor de arbitraj”, a declarat după meci antrenorul gazdelor, Cissé Lazare, potrivit presei din Coasta de Fildeș.

Crazy scenes in Ivory Coast. 🇨🇮

Racing Club Abidjan players stopped playing mid-match in protest of what they believed was poor officiating.

No tackles. No pressing. No effort.

Even the goalkeeper refused to make saves. He just stood and watched.

They eventually lost 6-0 to… pic.twitter.com/74F4joqoJL

— Micky Jnr (@MickyJnr__) March 28, 2026