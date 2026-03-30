Foto

„E o rușine!” S-au supărat pe arbitru și au rămas nemișcați pe gazon: cât s-a terminat meciul

Ionuţ Axinescu Publicat: 30 martie 2026, 19:57

Comentarii
galerie foto Galerie (2)

Coasta de Fildeş, în antrenament

Nemulțumită de prestația arbitrului, o echipă din Africa a ales un mod extrem de ciudat să protesteze. În Cupa Coastei de Fildeș, Racing Club Abidjan a întâlnit-o pe CO Korhogo, care a deschis scorul și apoi l-a majorat în finalul primei reprize, după un penalty controversat.

Cei din Abidjan au protestat vehement, considerând că centralul a acordat greșit lovitura de la 11 metri. Drept urmare, în repriza a doua, gazdele de la Racing Club Abidjan au revenit pe gazon, dar fără vreun gând să mai joace.

Protest bizar în Coasta de Fildeș: „E timpul ca asta să înceteze!”

Jucătorii au rămas nemișcați și doar s-au uitat la adversarii lor de la Korhogo cum pasează. Inclusiv portarul a făcut figurație între buturi, fără nicio intenție de a se implica în joc. CO Korhogo a mai marcat de patru ori și s-a impus în final cu 6-0.

E o rușine. Ne place să jucăm, să fim competitivi, să nu trișăm, dar suntem penalizați prea des. E timpul ca asta să înceteze. Nu ai cum să te antrenezi toată săptămâna, în soare, vânt sau ploaie, și apoi totul să se ruineze din cauza deciziilor de arbitraj”, a declarat după meci antrenorul gazdelor, Cissé Lazare, potrivit presei din Coasta de Fildeș.

Fanii și-au amintit de Senegal în finala Cupei Africii

Atitudinea celor de la Racing Club Abidjan a fost taxată pe internet. „Măcar să fi jucat meciul. Erau deja pe teren. Jucați, apoi puteți să depuneți plângeri împotriva arbitrului”, a comentat jurnalistul african Micky Junior, cel care a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Mai mulți fani și-au amintit de echipa națională a Senegalului, care a ieșit de pe teren la celebra finală a Cupei Africii cu Maroc. „Mulțumim, Senegal, pentru că ați pornit acest trend! Acum toți vor face la fel”, a scris un utilizator pe X.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Vezi rezultatele

Vezi toate știrile
Citește și