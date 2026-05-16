Celtic – Hearts 1-1. Două goluri în câteva minute în “finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie

Meciul Celtic – Hearts e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Este “finala” campionatului din Scoţia, astăzi disputându-se ultima etapă.
Înaintea meciului Hearts e pe primul loc, cu 80 de puncte. Celtic e pe 2, cu 79 de puncte. Hearts are nevoie să nu piardă pentru a cuceri primul titlu după o pauză de 66 de ani! Clubul fondat în 1890 a cucerit 4 titluri de-a lungul istoriei, ultimul în sezonul 1959-1960.
Celtic – Hearts 1-1 LIVE SCORE
Pauză
Min. 45+4: Celtic – Hearts 1-1! Engels a transformat penalty-ul. Portarul lui Hearts a ghicit colţul, dar şutul a fost prea puternic
Min. 45+1: Penalty pentru Celtic! Centralul a arătat punctul cu var, după un henţ comis în careu de Kyziridis
Min. 43: Celtic – Hearts 0-1! Căpitanul lui Hearts, Shankland, a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner! Portarul Sinisalo a ieşit pe sub minge, iar Shankland a înscris cu poarta goală
Update: Zeci de mii de fani ai lui Celtic au cântat “You’ll Never Walk Alone”, care e şi imnul lui Liverpool
Update: Rod Stewart, mare suporter al lui Celtic, a fost surprins în tribune la acest meci
Echipele de start:
Celtic (4-2-3-1): Sinisalo – Tierney, Scales, Trusty, Johnston – Engels, McGregor – Tounekti, Nygren, Yang – Maeda Antrenor: Martin O’Neill
Hearts (4-4-2): Schwolow – Steinwender, Kingsley, Findlay, Milne – Kyziridis, Baningime, Devlin, Altena – Shankland, Kabore Antrenor: Derek McInnes
