Home | Fotbal | Fotbal extern | Celtic – Hearts 1-1. Două goluri în câteva minute în “finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie
LIVE SCORE

Celtic – Hearts 1-1. Două goluri în câteva minute în “finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie

Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 15:15

Comentarii
Celtic – Hearts 1-1. Două goluri în câteva minute în finala campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie

Fanii lui Celtic înainte de "finala" campionatului, cu Hearts / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Meciul Celtic – Hearts e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Este “finala” campionatului din Scoţia, astăzi disputându-se ultima etapă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului Hearts e pe primul loc, cu 80 de puncte. Celtic e pe 2, cu 79 de puncte. Hearts are nevoie să nu piardă pentru a cuceri primul titlu după o pauză de 66 de ani! Clubul fondat în 1890 a cucerit 4 titluri de-a lungul istoriei, ultimul în sezonul 1959-1960.

Celtic – Hearts 1-1 LIVE SCORE

Pauză

Min. 45+4: Celtic – Hearts 1-1! Engels a transformat penalty-ul. Portarul lui Hearts a ghicit colţul, dar şutul a fost prea puternic

Min. 45+1: Penalty pentru Celtic! Centralul a arătat punctul cu var, după un henţ comis în careu de Kyziridis

Reclamă
Reclamă

Min. 43: Celtic – Hearts 0-1! Căpitanul lui Hearts, Shankland, a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner! Portarul Sinisalo a ieşit pe sub minge, iar Shankland a înscris cu poarta goală

Update: Zeci de mii de fani ai lui Celtic au cântat “You’ll Never Walk Alone”, care e şi imnul lui Liverpool

Update: Rod Stewart, mare suporter al lui Celtic, a fost surprins în tribune la acest meci

Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tipCasele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Reclamă

Echipele de start:

Celtic (4-2-3-1): Sinisalo – Tierney, Scales, Trusty, Johnston – Engels, McGregor – Tounekti, Nygren, Yang – Maeda Antrenor: Martin O’Neill

Hearts (4-4-2): Schwolow – Steinwender, Kingsley, Findlay, Milne – Kyziridis, Baningime, Devlin, Altena – Shankland, Kabore Antrenor: Derek McInnes

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
Fanatik.ro
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
15:09

OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez
14:57

“Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal
14:35

LIVE VIDEOSlovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY
14:26

Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole
14:20

CS Dinamo tremură pentru menţinerea în Liga 2! Doar 1-1 cu Şelimbăr în turul barajului
14:18

Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român