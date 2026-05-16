„Sunt epuizat fizic și psihic”. Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea de la Csikszereda: „Plec cu fruntea sus”

Robert Ilyeș (52 de ani) și-a anunțat plecarea de la Csikszereda. Antrenorul a dezvăluit că partida cu Botoșani a fost ultima a sa la cârma „ciucanilor”.

Csikszereda a încheiat primul sezon în Liga 1 cu o victorie, 2-0 cu Botoșani. Formația din Miercurea Ciuc nu va evolua, însă, la barajul pentru Conference League, moldovenii urmând să o înfrunte pe FCSB.

După partida câștigată de Botoșani, Robert Ilyeș a confirmat faptul că va pleca de la Csikszereda. Antrenorul a anunțat că pentru moment, nu a discutat cu nicio altă echipă, urmând să plece în vacanță.

„Da, așa este, a fost ultimul meu meci. Nu știu, ar trebui să scriu o carte ca să vă explic, așa că o să țin pentru mine. A fost o înțelegere reciprocă, atât eu, cât și clubul, nu am vrut să continuăm.

În seara asta am oferit munca pe care mi-au cerut-o și pot să plec de aici cu fruntea sus.