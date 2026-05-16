„Sunt epuizat fizic și psihic”. Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea de la Csikszereda: „Plec cu fruntea sus”

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 21:40

Robert Ilyeș, la Csikszereda/ Sport Pictures

Robert Ilyeș (52 de ani) și-a anunțat plecarea de la Csikszereda. Antrenorul a dezvăluit că partida cu Botoșani a fost ultima a sa la cârma „ciucanilor”.

Csikszereda a încheiat primul sezon în Liga 1 cu o victorie, 2-0 cu Botoșani. Formația din Miercurea Ciuc nu va evolua, însă, la barajul pentru Conference League, moldovenii urmând să o înfrunte pe FCSB.

După partida câștigată de Botoșani, Robert Ilyeș a confirmat faptul că va pleca de la Csikszereda. Antrenorul a anunțat că pentru moment, nu a discutat cu nicio altă echipă, urmând să plece în vacanță.

„Da, așa este, a fost ultimul meu meci. Nu știu, ar trebui să scriu o carte ca să vă explic, așa că o să țin pentru mine. A fost o înțelegere reciprocă, atât eu, cât și clubul, nu am vrut să continuăm.

În seara asta am oferit munca pe care mi-au cerut-o și pot să plec de aici cu fruntea sus.

Nu, în momentul de față nu am vorbit cu nicio echipă, cu niciun conducător. Abia aștept să plec într-o vacanță, să uit de fotbal, pentru că sunt epuizat fizic și psihic. Nu cred că am chef acum să vorbesc despre fotbal. Poate trebuie să fac o pauză mai lungă ca să îmi repun gândurile în ordine și să revin la sănătatea mea mentală normală.

Sincer, știam câtă muncă trebuie să depun ca să promovez o echipă și să o mențin în prima ligă. Plec cu fruntea sus, s-a încheiat un ciclu de trei ani. Las ceva în urma mea și îi mulțumesc clubului pentru încredere”, a declarat Robert Ilyeș, conform digisport.ro, după Csikszereda – Botoșani 2-0.

Robert Ilyeș o antrena pe Csikszereda din 2023, el reușind să-i promoveze pe „ciucani” în Liga 1, în vara anului trecut. Antrenorul a mai antrenat formația din Miercurea Ciuc și între 2013 și 2017, iar între 2019 și 2023 el a fost secund la Sepsi.

Csiksereda a încheiat sezonul cu 33 de puncte, fiind pentru moment pe locul patru în play-out, la egalitate cu Botoșani. „Ciucanii” mai pot fi depășiți de Oțelul, dacă gălățenii o vor învinge pe Petrolul în această rundă.

