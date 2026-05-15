Home | Fotbal | Fotbal extern | S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi

S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi

Daniel Işvanca Publicat: 15 mai 2026, 17:13

Comentarii
S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi

Jucătorii de la Gaziantep / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Situație tensionată la clubul pregătit de Mirel Rădoi. Gaziantep are mai multe salarii restante și a primit interdicție din partea FIFA pentru următoarele trei „ferestre” de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, veștile sunt bune, asta pentru că valoarea totală a datoriilor nu depășește 200.000 de euro, motiv pentru care acestea vor fi și achitate în zilele următoare.

Gaziantep, datorii de 200.000 de euro

Gaziantep a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, asta după ce clubul a înregistrat datorii către foști jucători, dar și salarii restante în acest sezon.

Situația nu pare a fi însă una catastrofală, asta pentru că valoarea totală a datoriilor sunt de aproximativ 200.000 de euro. Potrivit jurnalistului Ali Budak, mare parte dintre aceste datorii sunt către Sokratis Dioudis și Badou Ndiaye.

Sursa citată menționează că datoriile vor fi achitate zilele următoare, în așa fel încât interdicția la transferuri să fie ridicată, pentru ca cei din conducere să îi aducă întăriri lui Mirel Rădoi.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Observator
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Fanatik.ro
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
16:57

Istvan Kovacs, trimis în Liga 2 înainte de Cupa Mondială! Delegare surpriză a CCA
16:54

Adrian Mihalcea și-a decis viitorul! Anunțul așteptat de fanii UTA: „Nu vorbim de garanții”
16:42

Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova
16:32

Camelia Voinea, reacţie dură după ce a fost suspendată de federaţie: “Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”
16:30

FC Argeș – Rapid LIVE TEXT (20:30). Ultima șansă la Europa pentru giuleșteni. Alex Dobre a revenit în lot
16:16

Universitatea Craiova a cerut control antidoping înaintea meciului cu U Cluj! Crește presiunea înaintea derby-ului din Bănie
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 4 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu 5 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 6 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român