S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi

Situație tensionată la clubul pregătit de Mirel Rădoi. Gaziantep are mai multe salarii restante și a primit interdicție din partea FIFA pentru următoarele trei „ferestre” de mercato.
Chiar și așa, veștile sunt bune, asta pentru că valoarea totală a datoriilor nu depășește 200.000 de euro, motiv pentru care acestea vor fi și achitate în zilele următoare.
Gaziantep, datorii de 200.000 de euro
Gaziantep a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, asta după ce clubul a înregistrat datorii către foști jucători, dar și salarii restante în acest sezon.
Situația nu pare a fi însă una catastrofală, asta pentru că valoarea totală a datoriilor sunt de aproximativ 200.000 de euro. Potrivit jurnalistului Ali Budak, mare parte dintre aceste datorii sunt către Sokratis Dioudis și Badou Ndiaye.
Sursa citată menționează că datoriile vor fi achitate zilele următoare, în așa fel încât interdicția la transferuri să fie ridicată, pentru ca cei din conducere să îi aducă întăriri lui Mirel Rădoi.
ÖZEL…
Gaziantep FK ya transfer yasağı Sokratis ve Ndiaye yapılması gereken son taksit ödemelerinden dolayı geldi. Rakam toplamda 200 bin euro civarı. Önümüzdeki günlerde bu ödeme yapılacak ve tahta açılacak. Korkulacak bir durum yok. pic.twitter.com/H9yaIAgUQP
— Ali Budak 🆎️ (@AliBudakx) May 15, 2026
