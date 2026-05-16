Marius Croitoru şi-a pus la zid jucătorii, îanintea barajului cu FCSB: “Mă deranjează atitudinea unora”

Alex Masgras Publicat: 16 mai 2026, 21:27

Marius Croitoru, pe bancă / Hepta

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoşani, nu şi-a menajat jucătorii, după înfrângerea suferită la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, scor 0-2.

Chiar dacă Botoşani este sigură de prezenţa în semifinala barajului pentru preliminariile Conference League, acolo unde va întâlni FCSB, Croitoru nu a fost deloc mulţumit de modul în care s-au prezentat jucătorii săi sâmbătă după-amiază.

Marius Croitoru şi-a certat jucătorii, după Csikszereda – FC Botoşani 2-0

Antrenorul Botoşaniului a tras un semnal de alarmă şi vrea să vadă o altă atitudine din partea fotbaliştilor săi:

“Când pierzi 0-2, poți spune că nu ai reușit. Am avut mulți jucători lipsă, dar asta nu scuză cu nimic că am ratat mari ocazii și că am luat bătaie. Mă deranjează atitudinea unora, care cred că noi ne permitem să ne jucăm, noi antrenorii, la asta mă refer.

Cam acesta e riscul. Ei joacă cum joacă și noi antrenorii plătim. Asta e viața. Trebuie să înțeleagă că fotbalul în prima ligă înseamnă mai mult de a te prezenta la antrenamente. Ei nu au nicio vină acum, dar trebuie să schimbe puțin gândirea, ca să nu spun altceva.

Dacă ne vom prezenta ca în acest meci din punct de vedere defensiv, vom avea probleme mari cu FCSB. E un singur meci, noi nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat.

Acesta e fotbalul, câștigă echipa care marchează mai mut. Nu am avut ocazii, nu am reușit să le valorificăm și asta e”, a declarat Marius Croitoru, potrivit digisport.ro.

