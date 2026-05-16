Manchester City a câştigat Cupa Angliei! Semenyo a decis finala cu Chelsea cu o execuţie magnifică

Alex Masgras Publicat: 16 mai 2026, 18:57

Antoine Semenyo, după golul superb marcat în finala Cupei Angliei / Profimedia

Manchester City este pentru a 8-a oară câştigătoarea Cupei Angliei, cea mai veche competiţie din istoria fotbalului. În ultimul act de pe Wembley, echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Chelsea.

“Cetăţenii” s-au impus cu 1-0, graţie unui gol magnific marcat de Antoine Semenyo. City îşi trece astfel în cont al doilea trofeu al sezonului, după ce a mai câştigat anul acesta şi Cupa Ligii Angliei, după o finală cu altă echipă din Londra, Arsenal.

În minutul 27, Manchester City a avut un gol anulat. Norvegianul a marcat din câţiva metri, după centrarea foarte bună a lui Nunes, însă fundaşul dreapta al lui City se afla în offside în momentul în care a primit pasa de la Semenyo, iar arbitrul asistent a ridicat fanionul.

Cea mai mare ocazie a lui Chelsea a venit în minutul 55, atunci când Caicedo a trimis o lovitură de cap după ieşirea hazardată a portarului Trafford, dar Rodri a respins din faţa liniei porţii.

În minutul 72, Erling Haaland l-a găsit excelent pe Semenyo, iar ghanezul lui Manchester City a înscris cu un călcâi excepţional. În cele din urmă, execuţia lui Semenyo a decis partida de pe Wembley. Manchester City a cucerit astfel a 8-a Cupă a Angliei şi prima după o pauză de trei ani.

Acum, echipa lui Pep Guardiola îşi îndreaptă atenţia către ultimele două etape din Premier League. La două puncte în spatele liderului Arsenal, “cetăţenii” vor mai juca pe terenul lui Bournemouth şi acasă cu Aston Villa. De partea cealaltă, “tunarii” vor juca acasă cu Burnley şi pe terenul lui Crystal Palace.

