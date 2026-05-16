Manchester City a câştigat Cupa Angliei! Semenyo a decis finala cu Chelsea cu o execuţie magnifică

Manchester City este pentru a 8-a oară câştigătoarea Cupei Angliei, cea mai veche competiţie din istoria fotbalului. În ultimul act de pe Wembley, echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Chelsea.

“Cetăţenii” s-au impus cu 1-0, graţie unui gol magnific marcat de Antoine Semenyo. City îşi trece astfel în cont al doilea trofeu al sezonului, după ce a mai câştigat anul acesta şi Cupa Ligii Angliei, după o finală cu altă echipă din Londra, Arsenal.

În minutul 27, Manchester City a avut un gol anulat. Norvegianul a marcat din câţiva metri, după centrarea foarte bună a lui Nunes, însă fundaşul dreapta al lui City se afla în offside în momentul în care a primit pasa de la Semenyo, iar arbitrul asistent a ridicat fanionul.

Cea mai mare ocazie a lui Chelsea a venit în minutul 55, atunci când Caicedo a trimis o lovitură de cap după ieşirea hazardată a portarului Trafford, dar Rodri a respins din faţa liniei porţii.

În minutul 72, Erling Haaland l-a găsit excelent pe Semenyo, iar ghanezul lui Manchester City a înscris cu un călcâi excepţional. În cele din urmă, execuţia lui Semenyo a decis partida de pe Wembley. Manchester City a cucerit astfel a 8-a Cupă a Angliei şi prima după o pauză de trei ani.