Csikszereda – Botoșani 2-0. „Ciucanii” au încheiat primul lor sezon în Liga 1 cu o victorie

Csikszereda a încheiat primul său sezon în Superliga de fotbal a României cu o victorie, 2-0 (0-0) cu FC Botoşani, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, într-o partidă din etapa a 9-a a play-out-ului.
Maghiarul Marton Eppel (48) a marcat primul gol al meciului, din centrarea lui Răzvan Trif.
Csikszereda – Botoșani 2-0
Brazilianul Anderson Ceara (61) a parafat victoria harghitenilor, din pasa lui Darius Bota.
Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Anderson Ceara (23), iar botoşănenii prin Sebastian Mailat (64).
FC Botoşani era neînvinsă de patru etape, în care avea o victorie şi trei egaluri. Moldovenii se pregătesc acum de barajul cu FCSB pentru Conference League, care se va disputa pe 23 sau pe 24 mai, pe terenul roș-albaștrilor.
În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile: FC Botoşani s-a impus cu 3-1 acasă, iar FK Csikszereda cu 1-0.
Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Palmes, Hegedus, Kabashi, R. Trif – Csuros, Veres – Ceara, Kleiheisler, D. Bota – Eppel
Rezerve: E. Bloj, E. Bodo, Brugger, Dolny, Dusinszki, Gustavinho, Loeper, Nagy, Nyitra, M. Simon, Szalay, Tajti
Antrenor: Robert Ilyeș
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Suta, Miron, Țigănașu, Friday – Petro, Aldair – Mitrov, A. Bota, Mailat, Bodișteanu
Rezerve: R. Creț, G.. David, E. Diaw, A. Dumiter, Antonia Dumitru, Andrei Dumitru, Filote, Kovtalyuk, Kukic, E. Lopez, Ongenda, D. Ștefan
Antrenor: Marius Croitoru
