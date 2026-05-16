Csikszereda – Botoșani 2-0. „Ciucanii” au încheiat primul lor sezon în Liga 1 cu o victorie

Csikszereda a încheiat primul său sezon în Superliga de fotbal a României cu o victorie, 2-0 (0-0) cu FC Botoşani, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, într-o partidă din etapa a 9-a a play-out-ului.

Maghiarul Marton Eppel (48) a marcat primul gol al meciului, din centrarea lui Răzvan Trif.

Brazilianul Anderson Ceara (61) a parafat victoria harghitenilor, din pasa lui Darius Bota.

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Anderson Ceara (23), iar botoşănenii prin Sebastian Mailat (64).

FC Botoşani era neînvinsă de patru etape, în care avea o victorie şi trei egaluri. Moldovenii se pregătesc acum de barajul cu FCSB pentru Conference League, care se va disputa pe 23 sau pe 24 mai, pe terenul roș-albaștrilor.