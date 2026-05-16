Cristi Borcea va face „galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: „Așa mi-aș dori”

Cristi Borcea va fi prezent la duelul Braziliei cu Croația, de la Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea deține mai multe proprietăți la Miami, într-un apartament de lux locuind și una dintre fiicele sale, Melissa. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit că va merge în Florida, pe perioada Campionatului Mondial.

Cristi Borcea abia așteaptă startul Campionatului Mondial

Brazilia va înfrunta Scoția în al treilea meci al Grupei C. Partida se va disputa pe arena din Miami, Hard Rock Stadium, pe 25 iunie, de la ora 01:00.

Cristi Borcea a dezvăluit că va fi prezent la acest meci. Fostul patron de la Dinamo a transmis că marele atu al brazilienilor, la Mondial, va fi selecționerul Carlo Ancelotti.

În ciuda faptului că va merge la meciul Braziliei, Cristi Borcea și-ar dori ca Lionel Messi să câștige marele trofeu, după triumful din urmă cu patru ani, din Qatar. Argentinienii nu vor disputa, însă, niciun meci la Miami. Ei le vor înfrunta pe Algeria în Kansas, și pe Austria și Iordania în Arlington.