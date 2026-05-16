Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristi Borcea va face „galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: „Așa mi-aș dori”
EXCLUSIV

Cristi Borcea va face „galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: „Așa mi-aș dori”

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 21:22

Comentarii
Cristi Borcea va face galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: Așa mi-aș dori”

Cristi Borcea/ AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Borcea va fi prezent la duelul Braziliei cu Croația, de la Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea deține mai multe proprietăți la Miami, într-un apartament de lux locuind și una dintre fiicele sale, Melissa. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit că va merge în Florida, pe perioada Campionatului Mondial.

Cristi Borcea abia așteaptă startul Campionatului Mondial

Brazilia va înfrunta Scoția în al treilea meci al Grupei C. Partida se va disputa pe arena din Miami, Hard Rock Stadium, pe 25 iunie, de la ora 01:00.

Cristi Borcea a dezvăluit că va fi prezent la acest meci. Fostul patron de la Dinamo a transmis că marele atu al brazilienilor, la Mondial, va fi selecționerul Carlo Ancelotti.

În ciuda faptului că va merge la meciul Braziliei, Cristi Borcea și-ar dori ca Lionel Messi să câștige marele trofeu, după triumful din urmă cu patru ani, din Qatar. Argentinienii nu vor disputa, însă, niciun meci la Miami. Ei le vor înfrunta pe Algeria în Kansas, și pe Austria și Iordania în Arlington.

Reclamă
Reclamă

„La Miami, am vorbit cu americanii și cu cei din România. Joacă Brazilia cu Scoția, deja le-am luat bilete, o să fiu acolo. Un plus pentru Brazilia, e Ancelotti acolo, sigur va face tot posibilul și îi va pregăti pentru câștigarea Cupei Mondiale.

(N.r. Cine și-ar dori să câștige) Mi-aș dori totuși Argentina, pentru Messi. (N.r. Despre Campionatul Mondial) Este cel mai important și cel mai puternic moment sportiv”, a declarat Cristi Borcea, pentru AntenaSport.

Cum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concursCum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concurs
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Observator
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Ce făcea Cristi Chivu cu banii pe care-i câștiga în România. Adelina Chivu a uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Ce făcea Cristi Chivu cu banii pe care-i câștiga în România. Adelina Chivu a uimit pe toată lumea
22:20

LIVE VIDEOAl Nassr – Gamba Osaka se joacă ACUM. Echipa lui Cristiano Ronaldo, condusă în finala Ligii Campionilor 2. Bară pentru saudiţi
21:40

„Sunt epuizat fizic și psihic”. Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea de la Csikszereda: „Plec cu fruntea sus”
21:27

Marius Croitoru şi-a pus la zid jucătorii, îanintea barajului cu FCSB: “Mă deranjează atitudinea unora”
21:20

LIVE VIDEOItalia – Canada 0-6. Crosby şi Celebrini, spectacol la Campionatul Mondial de hochei. Slovenia – Cehia se joacă ACUM
20:39

VideoPorto a primit trofeul de campioană, după sezonul de vis din Liga Portugal. Sărbătoare pe Dragao
20:35

Xabi Alonso a acceptat oferta! Spaniolul a bătut palma cu o echipă de top din Premier League: “Here we go”
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român