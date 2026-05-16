Cristi Borcea va face „galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: „Așa mi-aș dori”

Cristi Borcea va fi prezent la duelul Braziliei cu Croația, de la Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Cristi Borcea deține mai multe proprietăți la Miami, într-un apartament de lux locuind și una dintre fiicele sale, Melissa. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit că va merge în Florida, pe perioada Campionatului Mondial.
Cristi Borcea abia așteaptă startul Campionatului Mondial
Brazilia va înfrunta Scoția în al treilea meci al Grupei C. Partida se va disputa pe arena din Miami, Hard Rock Stadium, pe 25 iunie, de la ora 01:00.
Cristi Borcea a dezvăluit că va fi prezent la acest meci. Fostul patron de la Dinamo a transmis că marele atu al brazilienilor, la Mondial, va fi selecționerul Carlo Ancelotti.
În ciuda faptului că va merge la meciul Braziliei, Cristi Borcea și-ar dori ca Lionel Messi să câștige marele trofeu, după triumful din urmă cu patru ani, din Qatar. Argentinienii nu vor disputa, însă, niciun meci la Miami. Ei le vor înfrunta pe Algeria în Kansas, și pe Austria și Iordania în Arlington.
„La Miami, am vorbit cu americanii și cu cei din România. Joacă Brazilia cu Scoția, deja le-am luat bilete, o să fiu acolo. Un plus pentru Brazilia, e Ancelotti acolo, sigur va face tot posibilul și îi va pregăti pentru câștigarea Cupei Mondiale.
(N.r. Cine și-ar dori să câștige) Mi-aș dori totuși Argentina, pentru Messi. (N.r. Despre Campionatul Mondial) Este cel mai important și cel mai puternic moment sportiv”, a declarat Cristi Borcea, pentru AntenaSport.
