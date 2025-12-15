Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 18:49

Cosmin Olăroiu dă indicaţii în timpul unui meci / Profimedia

Emiratele Arabe Unite, selecționata antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă categoric în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc, care s-a impus cu 3-0.

Reprezentativa românului mai are un meci de disputat în competiție, pentru că va juca și finala mică.

Emiratele Arabe Unite, OUT din cursa pentru trofeul Cupei Arabiei

Maroc a deschis scorul în minutul 28 prin Karim El Berkaoui, care a învins portarul advers cu o lovitură de cap plasată foarte bine. Din acel moment, trupa lui Olăroiu a intrat în cursa de egalare, iar o ocazie mare a avut loc în minutul 52, când un elev al antrenorului român a nimerit bara transversală.

Finalul meciului i-a aparținut însă Marocului, care în minutul 83 a înscris prin Aschraf El Mahdioui. Reușita respectivă a provocat și o reacție din partea lui Olăroiu, care descumpănit, și-a pus mâinile în cap.

Semifinalista de la Mondialul din 2022 a semnat ultimul gol al partidei în minutul 90+2, când Abderrazak Hamdallah l-a prins pe picior greșit pe portarul EAU cu un șut puternic. Astfel, meciul s-a încheiat 3-0, iar Maroc a avansat în finala FIFA Arab Cup, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Arabia Saudită și Iordania.

Echipa din nordul Africii nu și-a trimis în competiție cei mai buni jucători și nici măcar pe selecționerul lor, aceștia fiind pregătiți să înceapă Cupa Africii pe Națiuni care se va disputa chiar la ei acasă.

1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
