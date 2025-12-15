Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă - Antena Sport

Emiratele Arabe Unite, selecționata antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă categoric în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc, care s-a impus cu 3-0.
Reprezentativa românului mai are un meci de disputat în competiție, pentru că va juca și finala mică.
Emiratele Arabe Unite, OUT din cursa pentru trofeul Cupei Arabiei
Maroc a deschis scorul în minutul 28 prin Karim El Berkaoui, care a învins portarul advers cu o lovitură de cap plasată foarte bine. Din acel moment, trupa lui Olăroiu a intrat în cursa de egalare, iar o ocazie mare a avut loc în minutul 52, când un elev al antrenorului român a nimerit bara transversală.
Finalul meciului i-a aparținut însă Marocului, care în minutul 83 a înscris prin Aschraf El Mahdioui. Reușita respectivă a provocat și o reacție din partea lui Olăroiu, care descumpănit, și-a pus mâinile în cap.
الهدف الثاني لمنتخب المغرب يسجله أشرف المهديوي..
#الإمارات_المغرب ..#كأس_العرب 🏆 pic.twitter.com/0FEJBwvW8D
— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 15, 2025
Semifinalista de la Mondialul din 2022 a semnat ultimul gol al partidei în minutul 90+2, când Abderrazak Hamdallah l-a prins pe picior greșit pe portarul EAU cu un șut puternic. Astfel, meciul s-a încheiat 3-0, iar Maroc a avansat în finala FIFA Arab Cup, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Arabia Saudită și Iordania.
Echipa din nordul Africii nu și-a trimis în competiție cei mai buni jucători și nici măcar pe selecționerul lor, aceștia fiind pregătiți să înceapă Cupa Africii pe Națiuni care se va disputa chiar la ei acasă.
