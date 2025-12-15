Cosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă - Antena Sport

Emiratele Arabe Unite, selecționata antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă categoric în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc, care s-a impus cu 3-0.

Reprezentativa românului mai are un meci de disputat în competiție, pentru că va juca și finala mică.

Emiratele Arabe Unite, OUT din cursa pentru trofeul Cupei Arabiei

Maroc a deschis scorul în minutul 28 prin Karim El Berkaoui, care a învins portarul advers cu o lovitură de cap plasată foarte bine. Din acel moment, trupa lui Olăroiu a intrat în cursa de egalare, iar o ocazie mare a avut loc în minutul 52, când un elev al antrenorului român a nimerit bara transversală.

Finalul meciului i-a aparținut însă Marocului, care în minutul 83 a înscris prin Aschraf El Mahdioui. Reușita respectivă a provocat și o reacție din partea lui Olăroiu, care descumpănit, și-a pus mâinile în cap.