Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: "Rezultatul nu reflectă realitatea" - Antena Sport

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a acordat o scurtă reacție de pe teren după ce naționala sa a fost învinsă în semifinalele FIFA Arab Cup de Maroc cu scorul de 3-0.

Antrenorul român a vorbit despre cum a decurs meciul și consideră că rezultatul de pe tabelă nu este neapărat “oglinda” a ceea ce s-a întâmplat pe gazon.

Prima reacție a lui Olăroiu după ce a fost umilit de Maroc în semifinalele Cupei Arabiei

Cosmin Olăroiu le-a dus pe Emiratele Arabe Unite pentru a doua oară în istorie în “careul de ași” al FIFA Arab Cup, însă nu a reușit să obțină în premieră calificarea în ultimul act al competiției. La Qatar, Maroc s-a impus categoric în fața EAU cu scorul de 3-0, fără să aibă în lot oamenii de bază, care acum se pregătesc pentru startul Cupei Africii pe Națiuni.

După meciul care i-a trimis naționala în finala mică a competiției, Cosmin Olăroiu a oferit un scurt interviu presei chiar de pe gazon:

“În prima repriză au fost dificultăți, în repriza a doua am controlat meciul, în final am riscat și ei au marcat două goluri. Rezultatul nu reflectă realitatea, dar trebuie să o acceptăm și să mergem mai departe“, a spus selecționerul român.