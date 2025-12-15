Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci
Foto

Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 decembrie 2025, 18:35

Comentarii
Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci
galerie foto Galerie (4)

Fotbalul din Germania reușește să atragă zeci de mii de fani până și în ligile inferioare. 3. Liga, a treia divizie germană, a stabilit noi recorduri de prezență la stadion în această primă jumătate de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana suporterilor este Hansa Rostock, care are o medie impresionantă de spectatori la meciurile de acasă, de pe arena Ostseestadion. Concret, 24.526 de oameni vin în medie să o susțină pe Hansa, care ocupă locul cinci (din 20 echipe) în clasament.

Hansa Rostock are aproape 25.000 de fani la meciurile din liga a treia!

Numerele celor de la Hansa sunt extraordinare și în contextul în care orașul Rostock, aflat la Marea Baltică, are doar 210.000 de locuitori. Practic, una din nouă persoane care locuiesc în Rostock merg să o vadă pe Hansa în fiecare săptămână!

De altfel, echipa „Hanseaten” are o cultură a fanilor extrem de bine dezvoltată. În sezonul trecut, media de spectatori a fost asemănătoare, de 24.253 de oameni la meciuri. Hansa a fost depășită atunci de Dinamo Dresda, promovată între timp în 2. Bundesliga, care a strâns, în medie, aproape 29.000 de spectatori etapă de etapă.

Alte două echipe din 3. Liga adună peste 20.000 de suporteri la meciuri

Culmea, Hansa Rostock nu e singura formație din 3. Liga care adună peste 20.000 de spectatori la meciuri. Alemannia Aachen, aflată momentan în zona retrogradării, are o medie de 21.442 de fani la meciurile din acest sezon! Aachen, în vestul Germaniei, nu e nici el un oraș foarte mare: are circa 260.000 de locuitori.

Reclamă
Reclamă

În fine, și MSV Duisburg, care abia a promovat în a treia divizie, stă bine la capitolul prezenței la meciuri: 22.518 de persoane vin, în medie, la stadion. Rot-Weiss Essen strânge, la rândul ei, peste 17.000 de oameni la meciuri, în timp ce 1860 Munchen și VfL Osnabrück adună circa 15.000.

Reclamă
+(4)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
20:29
LIVE TEXTUnirea Slobozia – FCSB 0-0. Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off
20:26
Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off!
20:25
“Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj
20:10
VIDEOFC Porto – Estrela Amadora, 22:45, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu liderul din Liga Portugal
19:56
VIDEO & FOTOFabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
19:23
Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și