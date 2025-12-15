Fenomenal! Echipa de liga a treia care are aproape 25.000 de fani la fiecare meci - Antena Sport

Fotbalul din Germania reușește să atragă zeci de mii de fani până și în ligile inferioare. 3. Liga, a treia divizie germană, a stabilit noi recorduri de prezență la stadion în această primă jumătate de sezon.

Campioana suporterilor este Hansa Rostock, care are o medie impresionantă de spectatori la meciurile de acasă, de pe arena Ostseestadion. Concret, 24.526 de oameni vin în medie să o susțină pe Hansa, care ocupă locul cinci (din 20 echipe) în clasament.

Hansa Rostock are aproape 25.000 de fani la meciurile din liga a treia!

Numerele celor de la Hansa sunt extraordinare și în contextul în care orașul Rostock, aflat la Marea Baltică, are doar 210.000 de locuitori. Practic, una din nouă persoane care locuiesc în Rostock merg să o vadă pe Hansa în fiecare săptămână!

De altfel, echipa „Hanseaten” are o cultură a fanilor extrem de bine dezvoltată. În sezonul trecut, media de spectatori a fost asemănătoare, de 24.253 de oameni la meciuri. Hansa a fost depășită atunci de Dinamo Dresda , promovată între timp în 2. Bundesliga, care a strâns, în medie, aproape 29.000 de spectatori etapă de etapă.

Alte două echipe din 3. Liga adună peste 20.000 de suporteri la meciuri

Culmea, Hansa Rostock nu e singura formație din 3. Liga care adună peste 20.000 de spectatori la meciuri. Alemannia Aachen, aflată momentan în zona retrogradării, are o medie de 21.442 de fani la meciurile din acest sezon! Aachen, în vestul Germaniei, nu e nici el un oraș foarte mare: are circa 260.000 de locuitori.