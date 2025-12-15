Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian - Antena Sport

Închide meniul
Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian

Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian

Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 11:30

Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian

Neymar, aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.

Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în weekend la New York, în Statele Unite, împreună cu soţia şi prietenii.

Conform fotografiilor şi videoclipurilor distribuite de apropiaţii săi pe reţelele de socializare, starul brazilian în vârstă de 33 de ani a trebuit să pună la cale un plan pentru a se bucura de Times Square.

Pentru a trece neobservat toată seara, Neymar purta o cagulă lila şi era îmbrăcat într-o jachetă groasă Louis-Vuitton roz şi albă. Şi a funcţionat. „Nimeni nu te-a recunoscut… Cum e să fii un tip normal?”, i-a spus unul dintre prietenii lui. La care fotbalistul a răspuns râzând: „Nu cred că arăt foarte normal”.

Dovadă a popularităţii brazilianului, Neymar a fost nevoit să-şi scoată cagula pentru a bea o cafea şi a mânca o îngheţată, iar trecătorii s-au înghesuit imediat în jurul lui. Aceeaşi situaţie s-a repetat a doua zi, când a intrat într-un restaurant cu faţa descoperită.

1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
