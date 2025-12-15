Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian - Antena Sport

Neymar, aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.

Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în weekend la New York, în Statele Unite, împreună cu soţia şi prietenii.

Conform fotografiilor şi videoclipurilor distribuite de apropiaţii săi pe reţelele de socializare, starul brazilian în vârstă de 33 de ani a trebuit să pună la cale un plan pentru a se bucura de Times Square.

Pentru a trece neobservat toată seara, Neymar purta o cagulă lila şi era îmbrăcat într-o jachetă groasă Louis-Vuitton roz şi albă. Şi a funcţionat. „Nimeni nu te-a recunoscut… Cum e să fii un tip normal?”, i-a spus unul dintre prietenii lui. La care fotbalistul a răspuns râzând: „Nu cred că arăt foarte normal”.