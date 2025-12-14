PAOK Salonic, înfrângere în Grecia! Echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă de Atromitos - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | PAOK Salonic, înfrângere în Grecia! Echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă de Atromitos

Publicat: 14 decembrie 2025, 23:42

Răzvan Lucescu / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut duminică, în deplasare, scor 0-2, cu gruparea Atromitos, în etapa a 14-a din campionatul Greciei, Super League. Înfrângerea vine la câteva zile după meciul nebun al echipei românului din Europa League, când a încheiat la egalitate, scor 3-3, cu Ludogorets.

La Atena, gazdele au marcat primele, în minutul 17, prin Dimitrios Stavropoulos. Echipa lui Lucescu jr, a primit un penalti, în minutul 39, la Kiril Despodov, însă decizia a fost anulată după verificarea VAR. În repriza secundă oaspeţii au avut posesia covârşitoare, 75 la sută, dar fără să poată finaliza ocaziile ivite.

Atromitos – PAOK Salonic 0-2

Gazdele au marcat al doilea gol, în minutul al şaselea al prelungirilor, dintr-un penalti transformat de Tom van Weert. Atromitos s-a impus cu 2-0 şi echipa lui Lucescu jr a pierdut al doilea meci stagional.

Olympiacos e prima în clasament, cu 35 de puncte, urmată de AEK Atena, cu 34 de puncte şi PAOK, cu 32 de puncte. Atromitos e a 11-a, cu 12 puncte.

Pentru PAOK Salonic au mai rămas de disputat doar două meciuri în 2025. Mai întâi va avea loc meciul cu Marko, din Cupa Greciei, după care va încheia anul tot pe teren propriu, în derby-ul cu Panathinaikos.

