Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: "Este un sentiment unic" - Antena Sport

Ionuț Radu a fost în culmea fericirii după ce a fost cel mai bun jucător al meciului dintre Celta Vigo și Athletic Bilbao, câștigat de gazde cu 2-0. Echipa internaționalului român continuă forma excelentă, după ce săptămâna trecută a reușit să câștige cu același scor și pe Santiago Bernabeu, împotriva lui Real Madrid.
Portarul român nu doar că a avut cea mai mare notă primită după această partidă, dar s-a făcut remarcat și în minutul 65, atunci când a apărat o lovitură de la 11 metri, la scorul de 2-0 pentru echipa sa.
Ionuț Radu a dezvăluit cum i-a apărat un penalty lui Nico Williams în Celta Vigo – Bilbao 2-0
Cel care a ratat de la punctul cu var a fost Nico Williams, vedeta celor de la Bilbao, care a fost mult timp pe lista celor de la Barcelona. La finalul partidei, Ionuț Radu a dezvăluit că a studiat mult modul în care jucătorii echipei din “Țara Bascilor” execută loviturile de la 11 metri:
“Este un sentiment unic să te bucuri de o victorie alături de fanii noștri. Sunt foarte fericit pentru echipă. Muncim din greu în fiecare zi pentru a obține cele trei puncte.
Am studiat modul în care bat loviturile de la 11 metri, m-am poziționat pe mijloc și a fost bine”, a declarat Ionuț Radu, citat de digisport.ro.
În urma acestui succes, Celta Vigo a ajuns la 22 de puncte și se află pe locul 8, după 16 etape. Echipa lui Radu a venit chiar la un punct în spatele lui Bilbao, echipă care are deja 17 meciuri disputate în acest sezon.
Pentru Celta Vigo urmează acum ultimele două meciuri din 2025, ambele în deplasare. Mai întâi va juca în Copa del Rey pe terenul celor de la Albacete, după care va încheia anul în La Liga, contra lui Oviedo, echipa la care se află Horațiu Moldovan.
- Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo – Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty
- Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga
- Hansi Flick a lăsat presa “cu buza umflată”. Ce a spus când a fost întrebat de viitorul lui Xabi Alonso la Real
- Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
- Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent”