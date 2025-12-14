Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: "Este un sentiment unic" - Antena Sport

Ionuț Radu a fost în culmea fericirii după ce a fost cel mai bun jucător al meciului dintre Celta Vigo și Athletic Bilbao, câștigat de gazde cu 2-0. Echipa internaționalului român continuă forma excelentă, după ce săptămâna trecută a reușit să câștige cu același scor și pe Santiago Bernabeu, împotriva lui Real Madrid.

Portarul român nu doar că a avut cea mai mare notă primită după această partidă, dar s-a făcut remarcat și în minutul 65, atunci când a apărat o lovitură de la 11 metri, la scorul de 2-0 pentru echipa sa.

Ionuț Radu a dezvăluit cum i-a apărat un penalty lui Nico Williams în Celta Vigo – Bilbao 2-0

Cel care a ratat de la punctul cu var a fost Nico Williams, vedeta celor de la Bilbao, care a fost mult timp pe lista celor de la Barcelona. La finalul partidei, Ionuț Radu a dezvăluit că a studiat mult modul în care jucătorii echipei din “Țara Bascilor” execută loviturile de la 11 metri:

“Este un sentiment unic să te bucuri de o victorie alături de fanii noștri. Sunt foarte fericit pentru echipă. Muncim din greu în fiecare zi pentru a obține cele trei puncte.

Am studiat modul în care bat loviturile de la 11 metri, m-am poziționat pe mijloc și a fost bine”, a declarat Ionuț Radu, citat de digisport.ro.