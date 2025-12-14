Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă - Antena Sport

Conducerea Rapidului a reacționat repede, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați. Oficialii giuleștenilor sunt deciși să aducă un fotbalist din tabăra gălățenilor, însă mutarea i-ar putea costa scump.
Jucătorul s-a calificat cu naționala sa la Campionatul Mondial din 2026 și va înfrunta acolo Spania, Arabia Saudită și selecționata Uruguayului.
Rapid forțează transferul lui João Paulo
Oțelul a impresionat sâmbătă seară pe Giulești, acolo unde au reușit să îngenuncheze liderul Rapid București. Formația antrenată de Laszlo Balint a făcut un meci perfect și păstrează șanse mari la calificarea în play-off.
João Paulo a fost integralist în acest joc, iar evoluția sa i-a impresionat pe cei din conducerea alb-vișiniilor, care sunt gata să facă totul pentru a-l transfera.
Potrivit digisport.ro, misiunea acestora nu va fi deloc una ușoară. Asta pentru că oficialii gălățeni ar solicita 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului venit gratis în această vară.
- 400.000 de euro este cota de piață a lui João Paulo
- Un gol și trei pase decisive are acesta în tricoul Oțelului
