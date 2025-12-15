Florin Tănase ar putea fi amendat! Vedeta FCSB-ului a luat galben pentru proteste - Antena Sport

Florin Tănase (30 de ani) ar putea fi amendat cu 10.000 de euro după ce a luat galben pentru proteste. La faza pe care centralul a şi revăzut-o la VAR, Tănase a protestat. Arbitrul a decis, după ce a fost chemat la VAR, să îl elimine pe Denis Şerbănică, dar nu a dictat penalty.

Gigi Becali (67 de ani) a ordonat amenzi mari pentru jucătorii săi în cazul în care aceştia protestează faţă de deciziile arbitrilor. Hotărârea radicală a fost luată de Becali după eliminarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani) din meciul Hermannstadt – FCSB 3-3. Bîrligea a văzut atunci cartonaşul roşu pentru proteste repetate. Becali a dispus amendarea cu 20.000 de euro pentru Bîrligea, dar şi amenzi mari pentru jucătorii care mai protestează.

Florin Tănase riscă o amendă de 10.000 de euro!

Pentru un cartonaş galben pentru proteste, caz în care se încadrează Tănase, amenda este de 10.000 de euro. Darius Olaru a primit şi el o amendă de 10.000 de euro pentru că a protestat faţă de o decizie a arbitrului în derby-ul cu Dinamo, încheiat cu scorul de 0-0.

”I-am spus că a fost cam sensibil. Am zis doar ‘Câte faulturi mai face?’ și mi-a dat galben. E normal să fie tensiune, e un derby. Poate de asta ne dau galbene (n.r.- arbitrii, că au auzit de amenzile de la FCSB)…

Poate-i dau și lui (n.r.: arbitrului Barbu) jumătate și n-o mai plătesc (n.r.: râde). Mi-a spus că am țipat la el. Am spus doar ‘Câte?’”, glumea Darius Olaru, potrivit digisport.ro, după FCSB – Dinamo 0-0.