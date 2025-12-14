Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! "Se poate face" - Antena Sport

Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este aproape de final. Atacantul e aproape de transferul la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate.
Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, iar după ce Iuliu Mureşan a anunţat că fotbalistul de 23 de ani poate pleca pentru 8 milioane de euro, presa din Scoţia anunţă că “transferul se poate face”.
Louis Munteanu e aproape de Celtic
”Conducerea clubului Cluj este pregătită să-i permită atacantului să plece în perioada de transferuri din iarnă, pentru a ajusta bugetul. Suma de 8 milioane de euro poate fi plătită de Celtic și se poate face transferul”, au notat britanicii.
Atacantul cotat la 5 milioane de euro a adunat în acest sezon 21 de meciuri în toate competiţiile, trecându-şi în cont trei goluri şi şase pase decisive.
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu
Iuliu Mureşan a anunţat că Louis Muteanu va fi transferat în această iarnă, rămâne de văzut însă pe ce bani pleacă din Ardeal. Oficialul CFR-ului vrea măcar 7-8 milioane de euro în schimbul lui, dar ştie că situaţia financiară a clubului este dificilă, deci nu este exclus ca suma să fie şi mai mică.
„Sunt într-adevăr mari probleme financiare. Clubul nu stă prea bine la acest capitol și din păcate soluția este vânzarea de jucători. Suntem într-o situație complicată, dar eu sper ca Louis Munteanu să se transfere la alt club și să profităm de acest lucru și să rezolvăm problemele. Cu siguranță nu îl vom da la o sumă mică pe Louis Munteanu.
Vor fi milioane de euro, dar cu siguranță nu vor fi 18 milioane de euro. Eu sper să fie măcar o sumă de 7-8 milioane de euro. Important e să fie dorit de un club pe suma asta și el să fie de acord să plece la acea echipă”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.
