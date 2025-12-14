Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! "Se poate face" - Antena Sport

Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este aproape de final. Atacantul e aproape de transferul la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate.

Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, iar după ce Iuliu Mureşan a anunţat că fotbalistul de 23 de ani poate pleca pentru 8 milioane de euro, presa din Scoţia anunţă că “transferul se poate face”.

Louis Munteanu e aproape de Celtic

”Conducerea clubului Cluj este pregătită să-i permită atacantului să plece în perioada de transferuri din iarnă, pentru a ajusta bugetul. Suma de 8 milioane de euro poate fi plătită de Celtic și se poate face transferul”, au notat britanicii.

Atacantul cotat la 5 milioane de euro a adunat în acest sezon 21 de meciuri în toate competiţiile, trecându-şi în cont trei goluri şi şase pase decisive.

Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu

Iuliu Mureşan a anunţat că Louis Muteanu va fi transferat în această iarnă, rămâne de văzut însă pe ce bani pleacă din Ardeal. Oficialul CFR-ului vrea măcar 7-8 milioane de euro în schimbul lui, dar ştie că situaţia financiară a clubului este dificilă, deci nu este exclus ca suma să fie şi mai mică.