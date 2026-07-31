Franco Baresi a fost căpitanul Milanului în finala CCE din 1989, câştigată de italieni cu 4-0 contra Stelei!

Franco Baresi a purtat banderola de căpitan a lui AC Milan în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, câştigată de rossoneri cu 4-0 contra Stelei.

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A fost a doua finală a Cupei Campionilor Europeni pentru Steaua, şi ultima, după ce „militarii” câştigaseră în 1986 singura Cupă de Campioni din istoria fotbalului românesc, la loviturile de departajare, contra Barcelonei. La această finală banderola Stelei a fost purtată de Tudorel Stoica, ce a ratat finala din 1986 din pricina unei suspendări. În lipsa lui Tudorel Stoica, trofeul câştigat de Steaua în 1986 a fost ridicat de Ştefan Iovan.

Franco Baresi a fost căpitanul Milanului la finala Cupei Campionilor din 1989, câştigată de rossoneri cu 4-0 contra Stelei! A fost primul din cele 3 astfel de trofee cucerite de Baresi în carieră

Ruud Gullit şi Marco van Basten au reuşit fiecare câte o dublă în acea victorie cu 4-0 a Milanului.

A fost prima Cupă de Campioni cucerită de Franco Baresi, care avea să mai câştige acest trofeu în 1990 şi 1994. În afară de cele 3 Cupe de Campioni, Baresi a câştigat cu Milan 6 titluri în Serie A, 4 Supercupe ale Italiei, 2 Supercupe ale Europei, 2 Cupe Intercontinentale. A ieşit pe 2 în ierarhia Balonului de Aur în 1989. Trofeul a fost câştigat atunci de colegul său de echipă Marco van Basten.

Baresi a câştigat Cupa Mondială cu Italia în 1982, a obţinut locul 2 cu Squadra Azzurra la Mondialul american din 1994 şi a mai avut un loc 3 cu naţionala Italiei la Mondialul din 1990, câştigat de Germania.