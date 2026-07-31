Franco Baresi a fost căpitanul Milanului în finala CCE din 1989, câştigată de italieni cu 4-0 contra Stelei!

Franco Baresi a purtat banderola de căpitan a lui AC Milan în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, câştigată de rossoneri cu 4-0 contra Stelei.
A fost a doua finală a Cupei Campionilor Europeni pentru Steaua, şi ultima, după ce „militarii” câştigaseră în 1986 singura Cupă de Campioni din istoria fotbalului românesc, la loviturile de departajare, contra Barcelonei. La această finală banderola Stelei a fost purtată de Tudorel Stoica, ce a ratat finala din 1986 din pricina unei suspendări. În lipsa lui Tudorel Stoica, trofeul câştigat de Steaua în 1986 a fost ridicat de Ştefan Iovan.
Franco Baresi a fost căpitanul Milanului la finala Cupei Campionilor din 1989, câştigată de rossoneri cu 4-0 contra Stelei! A fost primul din cele 3 astfel de trofee cucerite de Baresi în carieră
Ruud Gullit şi Marco van Basten au reuşit fiecare câte o dublă în acea victorie cu 4-0 a Milanului.
A fost prima Cupă de Campioni cucerită de Franco Baresi, care avea să mai câştige acest trofeu în 1990 şi 1994. În afară de cele 3 Cupe de Campioni, Baresi a câştigat cu Milan 6 titluri în Serie A, 4 Supercupe ale Italiei, 2 Supercupe ale Europei, 2 Cupe Intercontinentale. A ieşit pe 2 în ierarhia Balonului de Aur în 1989. Trofeul a fost câştigat atunci de colegul său de echipă Marco van Basten.
Baresi a câştigat Cupa Mondială cu Italia în 1982, a obţinut locul 2 cu Squadra Azzurra la Mondialul american din 1994 şi a mai avut un loc 3 cu naţionala Italiei la Mondialul din 1990, câştigat de Germania.
A murit Franco Baresi! Fostul mare jucător al Milanului avea 66 de ani
Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani! Anunţul decesului fostului mare jucător al lui AC Milan şi al naţionalei Italiei a fost făcut de clubul rossoner, pe pagina de Facebook.
„Întreaga istorie a clubului AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și caracterul său vor rămâne pentru totdeauna – la fel ca emblematicul său tricou cu numărul 6 – o parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a parcursului acestui Club.
Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt aceleași pe care le împărtășește fiecare suporter rossonero în aceste momente de grea încercare”, a transmis AC Milan, pe contul oficial de Facebook.
Franco Baresi avea funcţia de vicepreşedinte de onoare al clubului AC Milan. Şi-a petrecut întreaga carieră la AC Milan. A disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor, cu care a câştigat trofeele amintite mai sus.
Franco Baresi s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în ultima vreme. În 2025 a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar.
Recent AC Milan a infirmat un fake news legat de decesul fostului mare jucător. Milan transmitea în acel anunţ că Baresi se afla într-un moment dificil. Din păcate, legenda Milanului a încetat din viaţă, decesul fiind confirmat de clubul pentru care a scris istorie vineri dimineaţă.
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