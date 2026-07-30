„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață

Dorința lui Gianni Infantino de a înființa o companie comercială unde să fie mutate drepturile propriilor competiții nu a fost primită deloc cu brațele deschise de UEFA. Un cunoscut jurnalist anunță că toate țările membre UEFA au votat în unanimitate pentru boicotarea Cupei Mondiale atât la feminin, cât și la masculin, în cazul în care planul șefului FIFA va deveni realitate.
Fotbalul la nivel mondial este marcat de tensiuni mari după ce FIFA și-a anunțat intenția de a face o schimbare majoră la nivel administrativ. Forul mondial vrea să creeze o nouă companie comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.
UEFA, total împotriva planului FIFA
Practic, Gianni Infantino ar vrea să cedeze 20% din această companie unor investitori privați, care ar aduce bani mai mulți federațiilor naționale.
Încă de când planul oficialilor FIFA a fost făcut public, se știa că UEFA nu este de acord, însă recent a venit și o decizie oficială în acest sens. Jurnalistul Martyn Ziegler, cel care a aflat și de dorința lui Infantino, a dezvăluit că toate federațiile membre UEFA au votat pentru boicotarea Cupelor Mondiale în semn de protest față de acțiunile luate de FIFA.
Dacă propunerea forului mondial primește „undă verde”, atunci prima competiție pe care țările din confederația europeană ar urma să o boicoteze va fi Cupa Mondială la fotbal feminin care se va disputa în 2027.
BREAKING: UEFA countries unanimously in support of boycotting World Cup in protest at FIFA’s plan to sell stakes in tournament to private investors, say sources.
Decision taken at emergency virtual meetinghttps://t.co/hEgGA62JwQ
— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 30, 2026
UEFA a emis și un comunicat oficial
„Respingem în unanimitate şi fără echivoc propunerea FIFA de a transfera participaţiile la Cupa Mondială şi la alte competiţii FIFA către investitori privaţi”, se arată în comunicat.
„Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiţii. Este una dintre cele mai mari moşteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul generaţiilor de jucători, echipe naţionale şi suporteri de pe fiecare continent. Nicio parte a ei nu ar trebui cedată vreodată investitorilor privaţi. Cupa Mondială nu este de vânzare”, a precizat UEFA.
Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations
— UEFA (@UEFA) July 30, 2026
- Carlo Ancelotti „a dat cărțile pe față”. Selecționerul Braziliei a spus de ce nu a preluat naționala Italiei
- FIFA nu ţine cont de contestatari! Când este aşteptată finalizarea controversatei finanţări private
- Clubul de top din Premier League interesat de Rafael Leao! Portughezul, între Galatasaray și Fenerbahce
- Real Madrid dă o super-lovitură pe piața transferurilor! Vinde jucătorul format la academie cu 70 de milioane de euro
- Lionel Messi, decizie surprinzătoare! Ce a făcut la 10 zile după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale