„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață

Dorința lui Gianni Infantino de a înființa o companie comercială unde să fie mutate drepturile propriilor competiții nu a fost primită deloc cu brațele deschise de UEFA. Un cunoscut jurnalist anunță că toate țările membre UEFA au votat în unanimitate pentru boicotarea Cupei Mondiale atât la feminin, cât și la masculin, în cazul în care planul șefului FIFA va deveni realitate.

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Fotbalul la nivel mondial este marcat de tensiuni mari după ce FIFA și-a anunțat intenția de a face o schimbare majoră la nivel administrativ. Forul mondial vrea să creeze o nouă companie comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.

UEFA, total împotriva planului FIFA

Practic, Gianni Infantino ar vrea să cedeze 20% din această companie unor investitori privați, care ar aduce bani mai mulți federațiilor naționale.

Încă de când planul oficialilor FIFA a fost făcut public, se știa că UEFA nu este de acord, însă recent a venit și o decizie oficială în acest sens. Jurnalistul Martyn Ziegler, cel care a aflat și de dorința lui Infantino, a dezvăluit că toate federațiile membre UEFA au votat pentru boicotarea Cupelor Mondiale în semn de protest față de acțiunile luate de FIFA.

Dacă propunerea forului mondial primește „undă verde”, atunci prima competiție pe care țările din confederația europeană ar urma să o boicoteze va fi Cupa Mondială la fotbal feminin care se va disputa în 2027.