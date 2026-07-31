A murit Franco Baresi! Fostul mare jucător al Milanului avea 66 de ani

Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani! Anunţul decesului fostului mare jucător al lui AC Milan şi al naţionalei Italiei a fost făcut de clubul rossoner, pe pagina de Facebook.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Întreaga istorie a clubului AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și caracterul său vor rămâne pentru totdeauna – la fel ca emblematicul său tricou cu numărul 6 – o parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a parcursului acestui Club.

Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt aceleași pe care le împărtășește fiecare suporter rossonero în aceste momente de grea încercare”, a transmis AC Milan, pe contul oficial de Facebook.

AC Milan şi întreaga suflare a fotbalului, în doliu! A murit fostul mare jucător Franco Baresi

Franco Baresi avea funcţia de vicepreşedinte de onoare al clubului AC Milan. Şi-a petrecut întreaga carieră la AC Milan. A disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor și a câștigat numeroase trofee. Printre acestea se numără șase titluri de campion al Italiei și trei Cupe ale Campionilor Europeni. În semn de recunoștință, clubul a retras tricoul cu numărul 6 după ce şi-a încheiat cariera de jucător.