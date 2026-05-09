Home | Fotbal | Fotbal extern | Galatasaray a cucerit al patrulea titlu la rând în Turcia. Sărbătoare de zile mari la Istanbul
Foto

Galatasaray a cucerit al patrulea titlu la rând în Turcia. Sărbătoare de zile mari la Istanbul

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 23:12

Comentarii
Galatasaray a cucerit al patrulea titlu la rând în Turcia. Sărbătoare de zile mari la Istanbul
galerie foto Galerie (4)

Galatasaray

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Galatasaray a învins-o pe Antalyaspor în penultima etapă din Superliga Turciei și și-a asigurat matematic câștigarea celui de-al 26-lea titlu din istoria clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea “cim-bom” s-a impus cu 4-2, iar nebunia s-a declanșat pe Rams Park și pe străzile din Turcia printre fanii echipei antrenate de Okan Buruk.

Galatasaray își continuă hegemonia în Turcia

În etapa cu numărul 33 din Turcia, Galata avea nevoie de o victorie contra lui Antalyaspor pentru a fi sigură că va pune mâna pentru al patrulea sezon la rând pe titlul de campioană. După prima repriză, scorul era unul surprinzător și extrem de convenabil pentru Fenerbahce, deoarece oaspeții conduceau liderul cu 1-0.

În partea a doua, Galatasaray a ieșit mai bine de la vestiare și a restabilit egalitatea prin Lemina, însă trupa lui Buruk s-a văzut condusă din nou în minutul 62. Bucuria lui Antaylaspor, echipă aflată pe antepenultimul loc, nu a durat mult, pentru că trupa “cim-bom” a egalat iar prin Osimhen rapid.

În minutul 88, nigerianul a făcut “dubla”, iar în prelungiri liderul a mai marcat o dată prin Ayhan, iar victoria și titlul au devenit sigure. Astfel, victoria lui Fenerbahce contra lui Konyaspor nu a mai contat, iar Galata a pus mâna pe al 26-lea titlu din istoria clubului, declanșând nebunia pe străzi, dar și pe Rams Park.

Reclamă
Reclamă

VEZI AICI CUM S-A TRĂIT PE STADION TITLUL CÂȘTIGAT DE GALATASARAY

Ultima echipă din Turcia care a reușit să câștige un titlu până la hegemonia lui Galata a fost Trabzonspor, în 2022.

Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din GorjIonuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
23:00

Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu
23:00

U Cluj – Rapid 1-0. „Șepcile roșii” continuă să viseze la titlu
22:42

Așa ceva se vede rar! Un meci din Cehia decisiv pentru titlu, abandonat după ce suporterii au intrat pe teren
22:41

Simona Halep, reacţie uriaşă după victoria Soranei Cîrstea în faţa Arynei Sabalenka: “E un rezultat fabulos”
22:30

Lionel Messi doboară recorduri și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată la meciul cu Toronto
22:19

Mirel Rădoi, a treia înfrângere consecutivă în Turcia! Ce au făcut Ianis Hagi și Valentin Mihăilă
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 5 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 6 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
Citește și