Galatasaray a cucerit al patrulea titlu la rând în Turcia. Sărbătoare de zile mari la Istanbul

Galatasaray a învins-o pe Antalyaspor în penultima etapă din Superliga Turciei și și-a asigurat matematic câștigarea celui de-al 26-lea titlu din istoria clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea “cim-bom” s-a impus cu 4-2, iar nebunia s-a declanșat pe Rams Park și pe străzile din Turcia printre fanii echipei antrenate de Okan Buruk.

Galatasaray își continuă hegemonia în Turcia

În etapa cu numărul 33 din Turcia, Galata avea nevoie de o victorie contra lui Antalyaspor pentru a fi sigură că va pune mâna pentru al patrulea sezon la rând pe titlul de campioană. După prima repriză, scorul era unul surprinzător și extrem de convenabil pentru Fenerbahce, deoarece oaspeții conduceau liderul cu 1-0.

În partea a doua, Galatasaray a ieșit mai bine de la vestiare și a restabilit egalitatea prin Lemina, însă trupa lui Buruk s-a văzut condusă din nou în minutul 62. Bucuria lui Antaylaspor, echipă aflată pe antepenultimul loc, nu a durat mult, pentru că trupa “cim-bom” a egalat iar prin Osimhen rapid.

În minutul 88, nigerianul a făcut “dubla”, iar în prelungiri liderul a mai marcat o dată prin Ayhan, iar victoria și titlul au devenit sigure. Astfel, victoria lui Fenerbahce contra lui Konyaspor nu a mai contat, iar Galata a pus mâna pe al 26-lea titlu din istoria clubului, declanșând nebunia pe străzi, dar și pe Rams Park.