Răzvan Onea, la pământ după eșecul cu U Cluj: „Suntem dărâmaţi mental”

Rapidul și-a continuat pe Cluj Arena parcursul de coșmar din play-off. Fără Claudiu Petrila și Alex Dobre, giuleștenii au fost învinși de Universitatea Cluj, scor 1-0.
Jucătorii lui Costel Gâlcă sunt cu moralul la pământ, lucru scos în evidență și de căpitanul Răzvan Onea, care nu s-a ferit de cuvinte la flash-interviu.
Răzvan Onea: „Se simte lipsa fiecăruia”
Răzvan Onea a vorbit la finalul partidei dintre Universitatea Cluj și Rapid despre situația dificilă în care a ajuns echipa giuleșteană, după încă o înfrângere suferită în play-off.
„Nu e suficient să joci o repriză. Din nou ne-am trezit la pauză, cât am putut şi am avut ocazii, am dus mingile în careu, dar n-am avut nici şansă în faţa porţii. Ei, la al doilea corner, ne-au dat gol, aşa s-a scris istoria meciului.
E greu, se simte lipsa fiecăruia dintre jucătorii accidentaţi. Am fost 13 seniori, cred, dintre care unul, Koljic, care a fost accidentat, Burmaz, care revine după un an de zile. Vrem să recuperăm pe câţiva după meciul ăsta şi să terminăm acest play-off măcar cu două rezultate pozitive.
E greu, se simte lipsa fiecăruia dintre jucătorii accidentaţi. Am fost 13 seniori, cred, dintre care unul, Koljic, care a fost accidentat, Burmaz, care revine după un an de zile. Vrem să recuperăm pe câţiva după meciul ăsta şi să terminăm acest play-off măcar cu două rezultate pozitive.
Presiunea la Rapid a existat tot timpul. Suntem dărâmaţi mental, sincer să fim. E greu să o iei de la capăt după o înfrângere. Pe teren trebuie să dăm totul, măcar o parte pozitivă în această seară s-a văzut, o dorinţă, mai ales în repriza a doua. Îmi pare rău că n-am reuşit să şi marcăm”, a declarat Răzvan Onea, potrivit primasport.ro.
- “Mergem fără presiune”. Cristiano Bergodi, gata de cele două “finale” dintre “U” Cluj și Universitatea Craiova
- Costel Gâlcă știe unde s-a distrus sezonul Rapidului: „A fost din ce în ce mai rău”
- U Cluj – Rapid 1-0. „Șepcile roșii” continuă să viseze la titlu
- Spectacol sud-american la U Cluj – Rapid! Suporterii „șepcilor roșii” au făcut show din primul minut
- Oțelul – Farul 3-2. Constănțenii pot pica pe loc de baraj la finalul rundei