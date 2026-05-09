Mirel Rădoi, a treia înfrângere consecutivă în Turcia! Ce au făcut Ianis Hagi și Valentin Mihăilă

Mirel Rădoi a suferit a treia înfrângere consecutivă în calitate de antrenor al celor de la Gaziantep. Formația unde sunt legitimați Alexandru Maxim și Deian Sorescu a pierdut pe terenul lui Goztepe, scor 2-1.
În aceeași seară, Ianis Hagi a fost introdus în a doua repriză a disputei dintre Alanyaspor și Kayserispor, iar Valentin Mihăilă a fost scos la pauză în Eyupspor – Rizespor.
Valentin Mihăilă, scos la pauză în Eyuspor – Rizespor 4-0
Mirel Rădoi nu a găsit nici în al treilea meci drumul spre victorie alături de Gaziantep, echipa tehnicianului român fiind învinsă în deplasare de Goztepe, scor 2-1.
Tot sâmbătă seară, Ianis Hagi a intrat în minutul 72 al disputei dintre Alanyaspor și Kayserispor, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Umit Akdag a fost suspendat pentru acest meci.
În aceeași etapă, Valentin Mihăilă a fost scos la pauză în eșecul usturător suferit de Caykur Rizespor pe terenul lui Eyupspor, scor 4-0.
