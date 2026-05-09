U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Univ. Craiova. Echipele probabile

U Cluj – Rapid, duelul din etapa a opta a play-off-ului, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe as.ro. În cazul unei victorii, clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.
Oltenii s-au încurcat în această rundă pe terenul celor de la CFR Cluj. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00)
Cu trei etape rămase de disputat din play-off, U Cluj are 42 de puncte, fiind la patru puncte distanţă de Universitatea Craiova, liderul Ligii 1. De cealaltă parte, Rapid ocupă locul cinci, cu 32 de puncte.
Giuleştenii ţintesc calificarea în preliminariile cupelor europene, pe acest final de sezon. Trupa lui Costel Gâlcă este la două puncte de Dinamo, ocupanta locului patru, loc care duce la barajul de Conference League.
Rapid traversează o perioadă extrem de dificilă. Giuleştenii nu au mai învins pe nimeni în play-off de şaşe runde, în ultimele trei meciuri fiind învinşi de CFR Cluj, Dinamo şi Universitatea Craiova.
În turul play-off-ului, U Cluj s-a impus în Giuleşti cu scorul de 2-1. Clujenii au câştigat şi partida din returul sezonului regular, scor 2-0, iar meciul din tur, de pe Cluj Arena, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
Echipele probabile:
U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic – Stanojev, Nistor, Mendy – A. Trică
Rezerve: Lefter, I. Cristea, M. Silva, Postolachi, Simion, Murgia, Macalou, Codrea, Gheorghiță, Pall, Lukic, Fabry
Absenți: El Sawy (fără drept de joc), Chinteș (accidentat)
Antrenor Cristiano Bergodi
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Onea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Grameni – Dobre, Kristensen, Moruțan – Paraschiv
Rezerve: Briciu, Sălceanu, Hazrollaj, Simonia, Șucu, Todoran, Burmaz
Absenți: Pașcanu (suspendat), Koljic, Bolgado, C. Gheorghe, Iliev, Cr. Manea, Petrila, Vulturar, Mendes (accidentați)
Antrenor Costel Gâlcă
