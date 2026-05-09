Home | Fotbal | Liga 1 | U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Univ. Craiova. Echipele probabile

U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Univ. Craiova. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 12:05

Comentarii
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Univ. Craiova. Echipele probabile

Alexandru Chipciu şi Olimpiu Moruţan, în Rapid - U Cluj/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

U Cluj – Rapid, duelul din etapa a opta a play-off-ului, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe as.ro. În cazul unei victorii, clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii s-au încurcat în această rundă pe terenul celor de la CFR Cluj. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00)

Cu trei etape rămase de disputat din play-off, U Cluj are 42 de puncte, fiind la patru puncte distanţă de Universitatea Craiova, liderul Ligii 1. De cealaltă parte, Rapid ocupă locul cinci, cu 32 de puncte.

Giuleştenii ţintesc calificarea în preliminariile cupelor europene, pe acest final de sezon. Trupa lui Costel Gâlcă este la două puncte de Dinamo, ocupanta locului patru, loc care duce la barajul de Conference League.

Rapid traversează o perioadă extrem de dificilă. Giuleştenii nu au mai învins pe nimeni în play-off de şaşe runde, în ultimele trei meciuri fiind învinşi de CFR Cluj, Dinamo şi Universitatea Craiova.

Reclamă
Reclamă

În turul play-off-ului, U Cluj s-a impus în Giuleşti cu scorul de 2-1. Clujenii au câştigat şi partida din returul sezonului regular, scor 2-0, iar meciul din tur, de pe Cluj Arena, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Echipele probabile:

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic – Stanojev, Nistor, Mendy – A. Trică
Rezerve: Lefter, I. Cristea, M. Silva, Postolachi, Simion, Murgia, Macalou, Codrea, Gheorghiță, Pall, Lukic, Fabry
Absenți: El Sawy (fără drept de joc), Chinteș (accidentat)
Antrenor Cristiano Bergodi

Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceagCriminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Reclamă

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Onea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Grameni – Dobre, Kristensen, Moruțan – Paraschiv
Rezerve: Briciu, Sălceanu, Hazrollaj, Simonia, Șucu, Todoran, Burmaz
Absenți: Pașcanu (suspendat), Koljic, Bolgado, C. Gheorghe, Iliev, Cr. Manea, Petrila, Vulturar, Mendes (accidentați)
Antrenor Costel Gâlcă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Fanatik.ro
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
14:12

Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului
14:00

România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe
13:54

Mexicanii fac orice pentru Campionatul Mondial 2026: anul şcolar se va închide cu 40 de zile mai devreme
13:50

Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”
13:36

3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026
13:16

“Ce pot face, să mă sinucid?”. Întrebarea care l-a enervat pe Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FC Argeş
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț