Așa ceva se vede rar! Un meci din Cehia decisiv pentru titlu, abandonat după ce suporterii au intrat pe teren

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 22:42

Suporterii lui Slavia Praga, pe teren la derby-ul cu Sparta / Profimedia

Fotbalul poate să ofere uneori momente care par ireale, iar ce s-a întâmplat sâmbătă seara în campionatul Cehiei, la partida dintre Slavia Praga și Sparta Praga, se încadrează în această categorie. Cu cinci minute înainte de final, suporterii echipei gazdă, care conducea și se pregătea să celebreze matematic titlul, au intrat pe teren, iar partida a fost abandonată.

Slavia Praga, liderul campionatului din Cehia, avea nevoie de victorie acasă în derby-ul capitalei cu Sparta pentru a-și asigura titlul cu numărul 9. În partida care conta pentru etapa a doua din play-off, Sparta a deschis scorul, însă Slavia a restabilit egalitatea înainte de pauză.

Suporterii au intrat pe teren la Slavia – Sparta. Titlul gazdelor, amânat

În partea a doua, tot oaspeții au marcat primii, însă liderul din Cehia a revenit rapid și a marcat de două ori în decurs de un minut, reușind să treacă în avantaj. În minutul 59, un jucător al Slaviei a fost eliminat, iar în prelungiri, un alt fotbalist al alb-roșiilor, aflat însă pe marginea terenului, a văzut și el “roșu”.

Meciul a fost prelungit cu 10 minute, iar tensiunea era imensă, ținând cont că Slavia ar fi putut să câștige matematic titlul chiar în fața rivalei sale. Cu cinci minute înainte de final însă, s-a petrecut ceva uluitor.

Suporterii Slaviei au intrat pe teren cu torțe și cu măști pe față, iar fotbaliștii celor de la Sparta Praga au părăsit terenul. Potrivit sport.cz, jucătorii formației oaspete s-au urcat ulterior în autobuz și au refuzat să mai iasă pe teren, astfel că meciul a fost abandonat.

Rămâne de văzut care vor fi urmările pentru Slavia Praga după ce suporterii lor au intrat pe teren înainte ca partida să se încheie. În acest moment, cu meciul neterminat, formația Jindrich Trpisovsky rămâne lider cu 74 de puncte, la opt distanță de Sparta.

În campionatul Cehiei, spre deosebire de cel al României, meciurile din play-off nu se joacă tur-retur, ci într-o singură “manșă”.

