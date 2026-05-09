Home | Fotbal | Fotbal extern | Florinel Coman a câștigat primul său trofeu după plecarea de la FCSB. Victorie contra unui mare antrenor

Florinel Coman a câștigat primul său trofeu după plecarea de la FCSB. Victorie contra unui mare antrenor

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 20:37

Comentarii
Florinel Coman a câștigat primul său trofeu după plecarea de la FCSB. Victorie contra unui mare antrenor

Florinel Coman, după un gol marcat / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Al-Gharafa, formația din Golf pentru care evoluează Florinel Coman din 2024, a reușit să câștige Cupa Emirului Qatarului, după ce s-a impus în finală în fața lui Al-Sadd, câștigătoarea campionatului. Pentru fotbalistul român de 28 de ani, acesta este primul trofeu câștigat după ce a plecat de la FCSB în schimbul a șase milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Foștii jucători de la FCSB trec printr-o perioadă bună în materie de trofee cucerite. După ce acum ceva timp Dennis Man a devenit campion cu PSV în Olanda, Adrian Șut a câștigat titlul în Emiratele Arabe Unite alături de Al-Ain, iar astăzi, sâmbătă, Coman a pus mâna pe Cupa Emirului Qatarului.

Florinel Coman, la primul său trofeu în Golf

Al-Gharafa, echipa fostei extreme de la FCSB, a trecut rând pe rând de Umm-Salal (sferturi, 1 mai), Al-Wakra (semifinale, 5 mai), iar în marea finală de azi, 9 mai, a învins-o pe Al-Sadd, la capătul unor faze eliminatorii desfășurate pe repede înainte.

Echipa antrenată de Pedro Martins s-a impus categoric cu 4-1 în fața trupei lui Roberto Mancini, fostul selecționer care a câștigat EURO 2020 alături de Italia și cel mai recent titlul din Qatar. Tunisianul Ferjani Sassi și hat-trick-ul algerianului Yacine Brahimi au pecetluit soarta partidei disputate la Al Rayyan.

Reclamă
Reclamă

Florinel Coman a fost rezervă neutilizată în partida contra lui Al-Sadd, la fel ca în toate celelalte jocuri ale lui Al-Gharafa din Cupa Emirului Qatarului. În restul competițiilor, românul a adunat 25 de partide, două goluri și o pasă decisivă, în 12 dintre dueluri fiind titular.

Coman nu mai câștigase un trofeu de la Supercupa României din 2024 câștigată alături de FCSB.

Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din GorjIonuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
Fanatik.ro
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
20:32

LIVE SCORELazio – Inter 0-3. Echipa lui Cristi Chivu, spectacol total pe Olimpico
20:25

VideoJurnal Antena Sport | Chivu, felicitat la Vatican
20:22

VideoJurnal Antena Sport | Nu e liniște la Dinamo
20:20

VideoJurnal Antena Sport | Pancu joacă tare
20:09

Sorana Cîrstea și suma încasată după ce a eliminat-o pe Aryna Sabalenka la Roma! Cu cine se va duela în optimi
20:06

Istorie! Recordurile fabuloase doborâte de Sorana Cîrstea după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 6 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1