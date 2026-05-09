Florinel Coman a câștigat primul său trofeu după plecarea de la FCSB. Victorie contra unui mare antrenor

Al-Gharafa, formația din Golf pentru care evoluează Florinel Coman din 2024, a reușit să câștige Cupa Emirului Qatarului, după ce s-a impus în finală în fața lui Al-Sadd, câștigătoarea campionatului. Pentru fotbalistul român de 28 de ani, acesta este primul trofeu câștigat după ce a plecat de la FCSB în schimbul a șase milioane de euro.

Foștii jucători de la FCSB trec printr-o perioadă bună în materie de trofee cucerite. După ce acum ceva timp Dennis Man a devenit campion cu PSV în Olanda, Adrian Șut a câștigat titlul în Emiratele Arabe Unite alături de Al-Ain, iar astăzi, sâmbătă, Coman a pus mâna pe Cupa Emirului Qatarului.

Florinel Coman, la primul său trofeu în Golf

Al-Gharafa, echipa fostei extreme de la FCSB, a trecut rând pe rând de Umm-Salal (sferturi, 1 mai), Al-Wakra (semifinale, 5 mai), iar în marea finală de azi, 9 mai, a învins-o pe Al-Sadd, la capătul unor faze eliminatorii desfășurate pe repede înainte.

Echipa antrenată de Pedro Martins s-a impus categoric cu 4-1 în fața trupei lui Roberto Mancini, fostul selecționer care a câștigat EURO 2020 alături de Italia și cel mai recent titlul din Qatar. Tunisianul Ferjani Sassi și hat-trick-ul algerianului Yacine Brahimi au pecetluit soarta partidei disputate la Al Rayyan.