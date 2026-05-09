George Cîmpanu, un nou gol în Superliga Chinei! A marcat după o fază de „playstation”

George Cîmpanu s-a adaptat excelent în noul campionat după plecarea de la FC Botoșani, iar fotbalistul român a înscris un nou gol în Superliga Chinei pentru cei de la Chongqing Tonglianglong.
S-a întâmplat în partida de sâmbătă cu Shanghai Shenhua, din etapa cu numărul 11. Scorul final a fost 2-2, iar acesta a punctat după o fază de senzație a echipei sale.
George Cîmpanu, gol în Shanghai Shenhua – Chongqing Tonglianglong
Shanghai Shenhua a primit sâmbătă vizita celor de la Chongqing Tonglianglong, echipă unde evoluează în prezent și George Cîmpanu, fotbalist transferat în iarnă de la FC Botoșani.
Fotbalistul român a marcat în minutul 30 al partidei, după o fază extraordinară, finalizată cu un șut la colțul scurt. A fost a treia reușită pentru acesta de la transferul în China.
Goal, Cîmpanu pic.twitter.com/KuLPyyUMcJ
— TheFootballZone (@football_t69515) May 9, 2026
