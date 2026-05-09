Lionel Messi doboară recorduri și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată la meciul cu Toronto

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 22:30

Lionel Messi, alături de colegii de la Inter Miami / Getty

Lionel Messi demonstrează și la 38 de ani de ce este unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Fotbalistul argentinian este în formă maximă înaintea Campionatului Mondial, transmis în Universul Antena.

Starul celor de la Inter Miami a contribuit decisiv la trei dintre cele patru goluri al echipei sale din deplasarea de la Toronto, din Major League Soccer.

Lionel Messi, gol și două assist-uri în Toronto – Inter Miami 2-4

Lionel Messi a făcut spectacol sâmbătă seară în confruntarea dintre Toronto și Inter Miami. Starul argentinian a înscris și a oferit două pase decisive în victoria echipei sale, scor 4-2.

Mai mult decât atât, fotbalistul de 38 de ani a scris o nouă pagină de istorie, devenind cel mai rapid jucător care ajunge la 100 de contribuții la gol.

Messi a avut nevoie de 64 de meciuri pentru a înregistra 59 de goluri și 41 de assist-uri, spre deosebire de cele 95 de meciuri jucate de Sebastian Giovinco.

