Aryna Sabalenka, lecţie de fair-play după eşecul cu Sorana Cîrstea: “Nu mi-a dat nicio şansă. Sunt tristă că se retrage”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a anunţat că se va retrage la finalul acestui an, dar jucătoarea de 36 de ani continuă să joace extraordinar şi victoriile importante au început să apară.

Ultima victimă a Soranei a fost Aryna Sabalenka, primul număr 1 mondial în faţa căruia românca se impune. La finalul partidei de la Roma, sportiva din Belarus a oferit o lecţie de fair-play la conferinţa de presă, în care a susţinut că regretă retragerea campioanei noastre.

Aryna Sabalenka, lecţie de fair-play după eşecul cu Sorana Cîrstea

“Sunt foarte tristă că se retrage anul acesta pentru că este o adevărată luptătoare și simt că ar fi putut rămâne în top mai mult timp. Astăzi a jucat un tenis incredibil și nu mi-a dat nicio șansă

Simt că nu am jucat bine de la începutul meciului. Chiar dacă am început prin a câștiga, mi-am dat seama repede că corpul meu nu-mi permitea să concurez așa cum mi-am dorit. Încerc să-mi spun că nu pierzi niciodată, ci doar înveți.