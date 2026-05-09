Aryna Sabalenka, lecţie de fair-play după eşecul cu Sorana Cîrstea: “Nu mi-a dat nicio şansă. Sunt tristă că se retrage”

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 23:16

Aryna Sabalenka, în timpul meciului cu Sorana Cîrstea - Profimedia Images

Sorana Cîrstea a anunţat că se va retrage la finalul acestui an, dar jucătoarea de 36 de ani continuă să joace extraordinar şi victoriile importante au început să apară.

Ultima victimă a Soranei a fost Aryna Sabalenka, primul număr 1 mondial în faţa căruia românca se impune. La finalul partidei de la Roma, sportiva din Belarus a oferit o lecţie de fair-play la conferinţa de presă, în care a susţinut că regretă retragerea campioanei noastre.

“Sunt foarte tristă că se retrage anul acesta pentru că este o adevărată luptătoare și simt că ar fi putut rămâne în top mai mult timp. Astăzi a jucat un tenis incredibil și nu mi-a dat nicio șansă

Simt că nu am jucat bine de la începutul meciului. Chiar dacă am început prin a știga, mi-am dat seama repede corpul meu nu-mi permitea concurez așa cum mi-am dorit. Încerc să-mi spun nu pierzi niciodată, ci doar înveți.

Problema mea a fost în partea inferioară a spatelui, conectată la șold, ceea ce îmi limitează întreaga gamă de mișcare. Presupun va trebui odihnesc câteva zile. Deocamdată nu există un alt plan”, spus Sabalenka, după eşecul cu Cîrstea.

În runda următoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Linda Nosková.

Ce spune Sorana Cîrstea despre retragere

Sorana Cîrstea a învins pentru prima oară în carieră un număr unu mondial şi a făcut-o în faţa lui Sabalenka, revenind de la 0-1 la seturi, 2-6, 6-3, 6-4. După acest succes uriaş, Sori a vorbit din nou despre retragere.

“Cred că toți sportivii au regrete. Nu contează dacă ești numărul unu sau dacă ai câștigat Grand Slam-uri, mereu te gândești ai fi putut face mai mult. Poate regret lucruri de la începutul carierei. Aș fi putut fi mai disciplinată sau fi putut face unele lucruri mai bine. Dar în această ultimă etapă simt am dat cu adevărat totul pentru tenis. Am muncit din greu, am fost disciplinată și am făcut lucrurile cum trebuie.

Desigur, aceasta este întrebarea pe care o primesc în fiecare săptămână (n.r. zâmbește). Momentan, nu se schimbă mare lucru. Este o victorie minunată, dar este doar un tur trei și trebuie continui. Știu nivelul este acolo, știu mental sunt bine și bucur de tot. Am foarte multe obiective și de fiecare dată când intru pe teren vreau să devin mai bună.

În același timp, planul meu rămâne să retrag la finalul anului. Vom vedea cum decurge sezonul. Există mereu o mică ușă deschisă, pentru nu știi niciodată cum decurge viața. Poți să-ți faci planuri, dar apoi lucrurile nu se întâmplă mereu așa cum te aștepți. Vom vedea ce mi-a pregătit viața“, a spus Cîrstea, după calificarea în turul 3 de la Roma.

