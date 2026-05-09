Costel Gâlcă știe unde s-a distrus sezonul Rapidului: „A fost din ce în ce mai rău”

Universitatea Cluj rămâne angrenată în cursa la titlu din Liga 1, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața Rapidului. Gruparea antrenată de Cristiano Bergodi a dat lovitura în prima repriză prin Codrea.

Pentru Rapid, eșecul nu a fost decât o altă lovitură, giuleștenii având un parcurs de coșmar în play-off, pentru încă un sezon, cu un alt antrenor pe bancă.

Costel Gâlcă: „Am început temători”

Costel Gâlcă a vorbit pe scurt la finalul partidei pierdute cu Universitatea Cluj despre jocul modest al echipei sale. Tehnicianul giuleștenilor a explicat ce s-a întâmplat cu Alex Dobre și a transmis unde s-a distrus sezonul.

„Am început temători prima repriză, nu am avut reușite, multe greșeli. Au avut o ocazie mare în afară de gol. În a doua repriză am controlat meciul, dar nu am avut realizări în fața porții. Sunt mulți absenți, dar pe cei care îi avem valizi, pe ei contăm. Nu s-a putut face nimic azi. Nu am vorbit cu Dobre, s-a simțit rău, a mai avut același lucru și în trecut, a rămas acasă.

La meciul cu U Cluj acasă, acolo s-a cam rupt tot, au venit și accidentările și a fost din ce în ce mai rău. Trebuie să scoatem ceva din aceste meciuri, dar astăzi nu s-a putut, o echipă cu maturitate”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.