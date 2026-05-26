Sold-out și scandal înainte de Dinamo – FCSB din cauza biletelor. Fanii au luat foc: “Bătaie de joc!”

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 12:24

Scandal din cauza biletelor la Dinamo - FCSB. Foto: Sport Pictures

Confruntarea dintre Dinamo și FCSB din barajul de calificare în cupele europene a produs un interes uriaș printre fanii formației conduse de Zeljko Kopic. Conducerea grupării a hotărât ca biletele să fie vândute într-un regim cu circuit închis, iar tot procesul a stârnit discuții printre fani.

Marți, formația alb-roșie a pus tichetele în vânzare, iar ele s-au epuizat într-un timp record. În nici 10 minute deja nu mai puteai să găsesți loc liber pe stadionul Arcul de Triumf, și asta a produs o nemulțumire printre suporteri.

Sold-out pentru Dinamo – FCSB în nici 10 minute

Ultimul meci al sezonului pentru cei de la Dinamo poate însemna revenirea în cupele europene după o absență îndelungată, iar fanii sunt nerăbdători să-și vadă din nou favoriții printre echipele importante din Europa. Astfel, interesul pentru partida cu FCSB a fost cu atât mai mare, lăsând la o parte rivalitatea uriașă dintre cele două formații, care aduce mereu spectatori pe stadion la nivelul zecilor de mii.

O problemă pe care au semnalat-o toți, inclusiv cei de la FCSB, este numărul limitat de locuri pe care Arcul de Triumf îl asigură, 8207, din care doar 7387 de bilete au fost scoase la vânzare în contextul zonei tampon dintre cele două grupuri de suporteri. Fanii grupării patronate de Gigi Becali urmează să aibă 435 de bilete.

Fanii lui Dinamo au făcut scandal

Dinamo a anunțat luni că va distribui pe mail un link către suporterii care au fost la mai multe meciuri din acest sezon, iar astfel să fie o răsplată a fidelității acestora. Totuși, chiar și așa au existat nemulțumiri, mai ales printre suporterii care nu au prins bilete, deși au fost alături de elevii lui Zeljko Kopic în mod constant.

“Am fost la zeci de meciuri în ultimii ani, am cheltuit mii de lei și acum nu am prins bilete. A fost sold-out imediat. E o bătaie de joc, la anul nu mai vin deloc”, a scris un suporter pe rețelele sociale.

“Nu e corect modul în care s-au distribuit. Am dat click pe linkul primit și era sold-out. Lipsă de respect față de suporterii care au fost alături de echipă mereu. Nu așa se face”, a mai scris un alt fan.

