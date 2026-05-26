Anunțul momentului la Steaua. FRF, schimbare drastică

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 19:05

FRF vrea să facă o schimbare importantă în Liga 2. Foto: Sport Pictures

FRF pregătește o schimbare importantă în Liga 2, iar vestea nu este deloc una bună pentru cluburile de drept public, în special pentru CSA Steaua. Federația ia în calcul introducerea unei reguli prin care echipele fără drept de promovare să nu mai poată participa nici măcar în play-off-ul ligii secunde, începând cu sezonul 2027-2028.

În prezent, CSA Steaua poate juca în play-off-ul Ligii 2, chiar dacă legislația din România nu îi permite promovarea în Superliga. Situația durează de mai mulți ani și a stârnit numeroase controverse în fotbalul românesc, mai ales pentru că echipa din Ghencea a terminat de mai multe ori pe locuri promovabile, fără să poată urca în prima ligă.

Steaua ar urma să nu mai aibă drept de joc în play-off

Noua propunere a FRF ar schimba complet regulile jocului. Oficialii Federației consideră că prezența unor echipe fără drept de promovare în play-off afectează competiția și influențează lupta pentru accederea în Superliga. Astfel, cluburile de drept public ar urma să joace doar în sezonul regular sau în play-out, fără posibilitatea de a intra în lupta pentru promovare, notează Golazo.

CSA Steaua este clubul cel mai afectat de această posibilă modificare. Echipa Armatei a fost constant una dintre formațiile puternice ale Ligii 2, însă problema formei juridice continuă să blocheze accesul în Liga 1. Pentru a putea promova, clubul ar trebui fie să își schimbe structura de organizare, fie să apară o modificare legislativă la nivel național.

Liga 2 a avut probleme din cauza echipelor fără drept de promovare

În ultimii ani, în Liga 2 au fost mai multe echipe care nu au avut drept de promovare în prima ligă. De altfel, chiar și ultimul sezon, recent încheiat, în play-off au fost mai multe echipe care nu au avut drept de a promova în primul eșalon, CSA Steaua și FC Bihor.

Astfel, restul formațiilor din play-off au jucat știind că vor avea șansa de a merge în Liga 1 indiferent de rezultate. A contat doar cine vor fi primele 2 clasate, pentru că acestea au obținut biletele pentru promovarea directă în prima ligă.

