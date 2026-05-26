Ce performanță pentru Andrei Rațiu! Este în echipa sezonului din La Liga, lângă Lamine Yamal și Mbappe

Andrei Rațiu încheie un sezon excepțional pentru el la echipa de club, Rayo Vallecano: a fost numit în echipa sezonului din La Liga! Internaționalul român are cel mai mare rating dintre toți fundașii dreapta din campionatul spaniol, conform Whoscored.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În echipa care este alcătuită doar pe baza ratingurilor determinate de statisticile jucătorilor, Rațiu este alături de jucători uriași precum Pedri, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Kylian Mbappe sau Vinicius Jr.

Andrei Rațiu, cel mai bun fundaș dreapta din La Liga

Rațiu a evoluat în 44 de meciuri în acest sezon pentru Rayo și România, dintre care 31 în La Liga. El a dat și 4 assist-uri și a fost cel mai bun jucător de pe teren în trei partide. Dintre jucătorii de la Rayo, Rațiu are al treilea cel mai mare rating.

Din păcate pentru Rațiu, Rayo a ratat calificarea în viitoarea ediție a cupelor europene prin campionat. Asta după ce a terminat pe locul 8 în La Liga, cu un punct sub Getafe. Totuși, Rayo mai are o șansă: finala Conference League.

Miercuri seară, pe 27 mai, Rayo o va întâlni la Leipzig pe Crystal Palace. Câștigătoarea va juca în viitoarea ediție a Europa League.