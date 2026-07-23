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OUT de la Rapid! După Borza, un nou fotbalist are oferta pe masă şi e aproape de plecare

Mihai Alecu Publicat: 23 iulie 2026, 16:39

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OUT de la Rapid! După Borza, un nou fotbalist are oferta pe masă şi e aproape de plecare

Încă o plecare de la Rapid. Foto: Sport Pictures

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Rapid e pe cale să cedeze un nou jucător, asta după ce Andrei Borza a ajuns la un acord cu echipa din prima ligă a Turciei, Corum FK. Giuleştenii şi-au asumat pierderea unui nou titular şi mutarea ar putea să se oficializeze în curând.

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Formaţia giuleşteană a fost privată de o infuzie de capital în această vară, asta după ce Dan Şucu a decis că nu mai vrea să bage bani din propriul buzunar pentru transferuri.

Rapid se desparte de un nou titular

Venirea lui Daniel Pancu la Rapid a produs şi schimbări în lot, asta după ce jucători care nu au convins au fost lăsaţi să plece. În cazul lui Tobias Christensen, mijlocaşul nordic a primit o propunere financiară importantă din Polonia, de la o nou-promovată, Wieczysta Krakow, şi oferta de 500.000 de euro a fost suficientă pentru ca mutarea să se oficializeze.

Acum, pentru cei de la Rapid a venit o propunere de aproximativ 1,7 milioane de euro, sumă la care se mai pot adăuga câteva sute de mii de euro sub formă de bonusuri în schimbul lui Andrei Borza. Ultimele informaţii vorbesc despre o altă plecare, cea a lui Jakub Hromada.

Mijlocaşul defensiv slovac are o propunere din Grecia, de la Levadiakos, echipă preluată de Elias Charalambous în această vară. Conform celor de la Digisport, se pare că giuleştenii au acceptat plecarea sa pentru că avea şi un contract consistent, de 22.000 de euro lunar.

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Urmează transfruri la Rapid?

Cei de la Rapid au bifat câteva transferuri în această vară, însă nu foarte multe din punct de vedere numeric. Au fost aduşi Bubanja, mijlocaş central, Mohammed Kamara, extremă stânga, şi Jason Kodor, atacant.

Ultimul jucător ajuns pe listă ar fi Juan Bauza, care ar fi în negocieri cu Victor Angelescu după ce a depus memoriu pentru a rupe înţelgerea pe care o are cu FCU Craiova 1948.

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