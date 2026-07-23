OFICIAL | Barcelona și-a prezentat cel mai nou transfer al verii: „Nu clipi”

Barcelona a oficializat transferul lui Karim Adeyemi de la Borussia Dortmund, a doua mutare făcută de clubul de pe Camp Nou în acest mercato, după Anthony Gordon.

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Extrema dreaptă cu tată nigerian și mamă româncă a semnat un contract valabil până în 2031, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru 22 de milioane de euro și alte șapte care pot fi virate dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Karim Adeyemi e cel mai nou jucător al Barcelonei

Barcelona se întărește pentru noul sezon după ce a câștigat două titluri la rând în Spania și a rezolvat un nou transfer. După ce Anthony Gordon a fost adus de la Newcastle în schimbul sumei de 80 de milioane de euro, catalanii au parafat o mutare ce era iminentă de ceva timp.

Karim Adeyemi, fotbalistul de bandă dreaptă al Borussiei Dortmund, a devenit cel mai nou jucător al catalanilor, care au plătit 22 de milioane de euro în schimbul său. Suma poate ajunge chiar la 29 de milioane de euro dacă se îndeplinesc anumite condiții, și anume bonusuri care îl vizează pe jucătorul cu mamă româncă.

„Nu clipi. Bine ai venit, Adeyemi„, a fost mesajul prin care Barcelona a anunțat oficial venirea jucătorului de 24 de ani.