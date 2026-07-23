OFICIAL | Barcelona și-a prezentat cel mai nou transfer al verii: „Nu clipi”

Barcelona a oficializat transferul lui Karim Adeyemi de la Borussia Dortmund, a doua mutare făcută de clubul de pe Camp Nou în acest mercato, după Anthony Gordon.
Extrema dreaptă cu tată nigerian și mamă româncă a semnat un contract valabil până în 2031, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru 22 de milioane de euro și alte șapte care pot fi virate dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
Karim Adeyemi e cel mai nou jucător al Barcelonei
Barcelona se întărește pentru noul sezon după ce a câștigat două titluri la rând în Spania și a rezolvat un nou transfer. După ce Anthony Gordon a fost adus de la Newcastle în schimbul sumei de 80 de milioane de euro, catalanii au parafat o mutare ce era iminentă de ceva timp.
Karim Adeyemi, fotbalistul de bandă dreaptă al Borussiei Dortmund, a devenit cel mai nou jucător al catalanilor, care au plătit 22 de milioane de euro în schimbul său. Suma poate ajunge chiar la 29 de milioane de euro dacă se îndeplinesc anumite condiții, și anume bonusuri care îl vizează pe jucătorul cu mamă româncă.
„Nu clipi. Bine ai venit, Adeyemi„, a fost mesajul prin care Barcelona a anunțat oficial venirea jucătorului de 24 de ani.
Don’t blink. Welcome, Adeyemi 💙❤️ pic.twitter.com/ofKGYwuM35
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
Adeyemi și-a început aventura în fotbal la juniorii celor de la TSV Forstenried, Bayern Muchen și Unterhaching, iar în 2018 a semnat cu RB Salzburg. După un sezon și jumătate în care jucat sub formă de împrumut tot în Austria, la Liefering, extrema a revenit la echipa sa, pentru care a jucat până în 2022.
În 2022, Borussia Dortmund îl transfera pe Adeyemi pentru 30 de milioane de euro, iar la patru ani distanță fotbalistul născut la Munchen face pasul la unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Stagiunea trecută, jucătorul de 24 de ani a adunat 10 goluri și șase pase decisive în 39 de meciuri.
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