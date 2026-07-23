Rapid detonează bomba verii în Liga 1: Juan Bauza. Cine negociază personal cu starul lui Adrian Mititelu

Rapid plănuiește să dea o super-lovitură pe piața transferurilor în această vară și a început deja negocierile pentru aducerea lui Juan Bauza, jucător aflat sub contract cu FC U Craiova 1948.

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Jucătorul în vârstă de 30 de ani a denunțat unilateral contractul cu formația patronată de Adrian Mititelu, pentru că echipa nu a fost înregistrată oficial în nicio competiţie din ţara noastră, după excluderea din partea Federaţiei Române de Fotbal.

Juan Bauza, negocieri cu Victor Angelescu pentru transferul la Rapid

Juan Bauza va rămâne curând liber de contract, iar fotbalistul în vârstă de 30 de ani nu duce lipsă de oferte. Fanatik.ro anunță că Victor Angelescu a început negocierile cu jucătorul pentru a-l aduce la Rapid.

În trecut, Adrian Mititelu l-a propus pe argentinian la formația giuleșteană. Sursa citată menționează că Bauza și-ar dori să lucreze alături de Daniel Pancu, fiind unul dintre antrenorii săi preferați.

Cu o cotă de piață de 400.000 de euro, Juan Bauza a adunat 82 de apariții pentru olteni pe prima scenă a fotbalului românesc, a înscris de 16 ori și a oferit nu mai puțin de 20 de pase de gol.