Cătălin Cîrjan, anunț important despre viitorul său după România – Țara Galilor

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a evoluat pentru România în repriza secundă a duelului cu Țara Galilor, terminat cu victoria tricolorilor, 2-1, datorită golurilor marcate de Florinel Coman și Adrian Rus.

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Căpitanul grupării bucureștene a dezvăluit că urmează să se opereze zilele viitoare, asta după ce a fost chinuit de mai mult timp de o problemă care i-a afectat respirația.

Cătălin Cîrjan, pe masa de operație după meciul dintre România și Țara Galilor

Mijlocașul celor de la Dinamo vrea să fie pregătit pentru noul sezon și dezvăluie că urmează să se opereze la nas pentru a scăpa de problema care-l chinuie de mai bine de un an. Astfel speculațiile cu privire la o plecare a sa nu sunt confirmate de Cîrjan.

„Luni o să mă operez, am niște probleme cu nasul. Marți fac niște injecții la genunchi și apoi intru în vacanță. Îmi doresc să fiu ca nou la reunire și să o luăm de la capăt”, a decarat Cătălin Cîrjan după meciul dintre România și Țara Galilor.

Cum a primit Cătălin Cîrjan vestea plecării lui Zeljko Kopic

Acesta a continuat și a vorbit despre ultimele schimbări de la Dinamo, plecarea lui Zeljko Kopic, care l-a surprins pe Cîrjan, plus aducerea lui Nuno Campos în locul acestuia.