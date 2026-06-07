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Cătălin Cîrjan, anunț important despre viitorul său după România – Țara Galilor

Mihai Alecu Publicat: 7 iunie 2026, 8:19

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Cătălin Cîrjan, anunț important despre viitorul său după România – Țara Galilor

Ce spune Cătălin Cîrjan despre viitorul său.. Foto: Sport Pictures

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Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a evoluat pentru România în repriza secundă a duelului cu Țara Galilor, terminat cu victoria tricolorilor, 2-1, datorită golurilor marcate de Florinel Coman și Adrian Rus.

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Căpitanul grupării bucureștene a dezvăluit că urmează să se opereze zilele viitoare, asta după ce a fost chinuit de mai mult timp de o problemă care i-a afectat respirația.

Cătălin Cîrjan, pe masa de operație după meciul dintre România și Țara Galilor

Mijlocașul celor de la Dinamo vrea să fie pregătit pentru noul sezon și dezvăluie că urmează să se opereze la nas pentru a scăpa de problema care-l chinuie de mai bine de un an. Astfel speculațiile cu privire la o plecare a sa nu sunt confirmate de Cîrjan.

„Luni o să mă operez, am niște probleme cu nasul. Marți fac niște injecții la genunchi și apoi intru în vacanță. Îmi doresc să fiu ca nou la reunire și să o luăm de la capăt”, a decarat Cătălin Cîrjan după meciul dintre România și Țara Galilor.

Cum a primit Cătălin Cîrjan vestea plecării lui Zeljko Kopic

Acesta a continuat și a vorbit despre ultimele schimbări de la Dinamo, plecarea lui Zeljko Kopic, care l-a surprins pe Cîrjan, plus aducerea lui Nuno Campos în locul acestuia.

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“Am fost șocat că s-a schimbat antrenorul. Am fost dezamăgit că a plecat Mister și îi urez mult succes. Nu știu nimic despre posibilitatea de a mă lua după el. Oricum, am fost șocat, pentru că am aflat direct din presă”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

Cum este colaborarea cu Gică Hagi

Cîrjan nu s-a ferit să vorbească despre admirația pe care i-o poartă lui Gică Hagi, cel care se află la al doilea mandat ca selecționer al României.

“A fost foarte frumos. Mă bucur foarte mult că am jucat din nou pentru România. E o mândrie pentru mine de fiecare dată când intru pe teren și să fiu antrenat de domnul Hagi. Știți cum este dânsul: foarte pasionat, învățăm multe de la el.

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Se pricepe foarte bine cu mingea, iar în fiecare zi mă uit la el cu admirație. Este cel mai mare jucător român, un idol pentru mine. De când am ajuns în cantonament, ne-a spus că vrea să ne vadă pe toți”, a concluzionat Cătălin Cîrjan.

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Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

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