Salariul pe care îl va încasa Andrei Borza la Corumspor. Fotbalistul face vizita medicală joi seară

Rapid București l-a cedat în cele din urmă pe Andrei Borza, iar clubul giuleștean va încasa 2,2 milioane de euro de pe urma fotbalistului lansat de Gheorghe Hagi.

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Jucătorul în vârstă de 20 de ani va face astăzi vizita medicală la Corumspor și va încasa un salariu fantastic față de cel pe care îl primea la gruparea alb-vișinie.

Andrei Borza, salariu uriaș în Turcia

Andrei Borza va face pasul către campionatul Turciei, asta după ce Rapid a ajuns la un acord cu nou promovata Corumspor. Transferul va costa 2,2 milioane de euro, iar salariul fotbalistului va fi și el unul pe măsură.

Concret, fanatik.ro anunță că Borza va semna un contract valabil pe patru ani, iar salariul acestuia va fi de 500.000 de euro pe sezon. Înțelegerea sa cu Rapid era valabilă până în vara anului 2028.

„Cluburile sunt aproape înțelese, iar Andrei va pleca în mod normal în seara asta să facă vizita medicală”, a declarat Giovanni Becali pentru sursa citată.