Adrian Mititelu, discurs furibund după ce Juan Bauza și-a denunțat unilateral contractul: „O japcă ordinară”

Scandal mare în Bănie, după ce Juan Bauza și-a denunțat unilateral contractul cu FC U Craiova 1948, pentru a deveni jucător liber de contract. Argentinianul a început chiar negocierile cu Rapid, însă situația nu este una ușoară.

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Adrian Mititelu a avut un discurs furibund la adresa starului din echipa sa și l-a criticat pe acesta pentru felul în care a decis să acționeze în acest context.

Adrian Mititelu: „Nu va rămâne liber decât dacă se face o japcă ordinară”

Juan Bauza face tot posibilul pentru a fi declarat jucător liber de contract, asta după ce FC U Craiova 1948 nu a fost înregistrată oficial în nicio competiţie din ţara noastră, după excluderea din partea Federaţiei Române de Fotbal.

Adrian Mititelu nu are de gând să renunțe ușor la contractul argentinianului, căruia i-a declarat război. Finanțatorul oltenilor a explicat că toate demersurile făcute de acesta sunt în dezavantajul său.

„El vrea să denunțe contractul, nu poți să o faci așa ușor. L-a denunțat unilateral, dar nu va rămâne liber niciodată. Să vedem. El de vreo 3 săptămâni și-a schimbat total atitudinea, nu a venit la antrenamente, dar n-am zis nimic. Deși eu m-am ocupat de el, l-am ajutat, i-am depus actele pentru permisul de muncă, am făcut tot ce am putut eu, cu împrumuturile, i-am găsit și echipă acum să meargă.