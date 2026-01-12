Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită

Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită

Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită

Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 17:42

Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Anunţul făcut după oferta primită din Arabia Saudită

Mirel Rădoi / Profimedia

Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract. La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel care antrenează echipa de un an şi jumătate.

Mirel Rădoi a vorbit pentru prima oară după apariţia acestor informaţii în Arabia Saudită şi nu a dorit să vorbească despre viitorul său. El nu a confirmat, dar nici nu a infirmat dacă sunt adevărate informaţiile din Arabia Saudită şi nu îşi doreşte să vină cu lămuriri după fiecare ştire apărută în mass-media.

Mirel Rădoi, despre informaţiile apărute în Arabia Saudită: “Nu mă interesează”

“Nu mă interesează. Nu știu ce a apărut, nu știu ce informații au ei. Dacă aș sta după fiecare știre apărută să spun dacă este adevărat sau nu… Nu prea îmi doresc să discut despre viitorul meu.

M-am mai trezit cu știri făcute după un simplu telefon, așa că nu aș dori să comentez prea multe. (n.r. dacă revine acum sau în perioada de vară) Chiar nu știu să vă spun acum”, a declarat Mirel Rădoi, la digisport.ro.

Mirel Rădoi a mai avut o aventură ca antrenor în Arabia Saudită. El a antrenat în perioada ianuarie 2023 – mai 2023 la Al-Tai.

„Consiliul de Administrație al clubului, prezidat de domnul Meshal bin Mansour Almarzouqi, și-a reafirmat sprijinul total și încrederea deplină în antrenorul principal Mario Silva și în stafful său tehnic, confirmând continuitatea acestora la conducerea echipei în perioada următoare”, a anunţat clubul Al-Najma.

