Primul mesaj al lui Cristiano Ronaldo despre noul său club, care a explodat: e printre cele mai urmărite din țară - Antena Sport

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 martie 2026, 17:52

La finalul lui februarie, Cristiano Ronaldo a preluat 25% din clubul spaniol UD Almería. Aflată momentan în Segunda División, gruparea andaluză este deținută în proporție de 75% de SMC Group, o companie saudită.

Retrogradată din La Liga în 2024, Almería încearcă să revină acum pe prima scenă. Luni seară, echipa „rojiblanco” a câștigat cu 3-0 în fața lui Cultural Leonesa și e pe locul al doilea, direct promovabil, în Segunda División, cu 52 de puncte.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo pentru Almería: „Continuăm!”

Imediat după meci, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj, primul al său despre clubul la care investește. „O mare victorie astăzi! Continuăm”, a scris starul portughez pe Instagram, pe o fotografie în care fotbaliștii de la Almería sărbătoreau unul dintre cele trei goluri marcate.

Deși este încă jucător activ, Ronaldo își dorește să rămână în fotbal după retragere, iar investiția la Almería este un prim pas în acest sens. Pe termen scurt, CR7 vrea ca echipa să promoveze, apoi urmează modernizarea stadionului local, care acum are 17.400 de locuri, și construirea unei academii.

UD Almería, al cincilea cel mai urmărit club din Spania!

Impactul implicării lui Ronaldo la Almería a fost momentan vizibil pe Social Media. De la finalul lui februarie și până acum, UD Almería a ajuns de la 500.000 de urmăritori pe Instagram la peste 3,3 milioane!

În acest moment, clubul andaluz este al cincilea din Spania ca număr de urmăritori. Doar Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid și Sevilla sunt peste Almería în acest moment, cu mențiunea că cei de la Sevilla, cu 3,6 milioane, „tremură” că ar putea fi depășiți.

  • Un român a jucat la Almería: Costel Gâlcă, între 2003 și 2006.

