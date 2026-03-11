Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia - România: "Nu ne supărăm" - Antena Sport

Mircea Lucescu nu va convoca niciun jucător de la CFR Cluj pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, România joacă la Istanbul, cu Turcia, şi speră să facă un prim pas către turneul final care se va vedea în Universul Antena.

Pentru meciul de la Istanbul, echipa pregătită de Daniel Pancu nu va da jucători la naţională. Anunţul a fost făcut chiar de către preşedintele formaţiei din Gruia, Iuliu Mureşan.

Iuliu Mureşan a anunţat că Mircea Lucescu nu va convoca jucători de la CFR Cluj pentru meciul Turcia – România

Andrei Cordea, cel mai în formă jucător de la CFR Cluj, avea şanse mici să fie convocat. În ultimele zile s-a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Popa să fie chemat pentru meciul de la Istanbul, dar se pare că nu se va întâmpla acest lucru.

“Eu am înțeles că niciun jucător de la CFR Cluj nu va fi convocat. Nici Cordea, nici nimeni. Nu are nimic (n.r. Mircea Lucescu cu CFR Cluj). Se bazează pe nucleul care a fost și pe coliziunea grupului.

Nu vrea să aibă schimbări. Știm că nu are nimic. E de admirat că încă vrea să antreneze echipa națională. Dânsul (n.r. Mircea Lucescu) și-a ales, nu ne supărăm, nu comentăm”, a declarat Iuliu Mureşan, potrivit digisport.ro.