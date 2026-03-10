Scandal imens de pariuri în fotbalul din SUA! Doi jucători au fost suspendați PE VIAȚĂ - Antena Sport

Închide meniul
Scandal imens de pariuri în fotbalul din SUA! Doi jucători au fost suspendați PE VIAȚĂ

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 10:07

Scandal imens de pariuri în fotbalul din SUA! Doi jucători au fost suspendați PE VIAȚĂ

Yaw Yeboah și Derrick Jones, în timpul unui meci cu Aston Villa / Profimedia

Cazurile controversate privind pariurile par să se întâmple peste tot pe Glob, iar recent fotbalul din MLS este afectat de un astfel de scandal. Doi jucători, Derrick Jones și Yaw Yeboah, au fost suspendați pe viață după ce au plasat sume pe diverse meciuri, inclusiv pe cele ale propriilor echipe, timp de două sezoane.

La câteva săptămâni după ce fotbalul din eșaloanele inferioare din România a fost zguduit de scandalul de pariuri de la CS Păulești, un episod din același “film” s-a produs și în Statele Unite ale Americii. Șefii Major League Soccer au anunțat că doi fotbaliști au fost găsiți vinovați în urma unei investigații în care au fost anchetați pentru pariuri plasate în două sezoane.

Suspendări drastice după un scandal de pariuri în SUA

Potrivit jurnaliștilor de la The Athletic, citați de fanatik.ro, mijlocașul Derrick Jones și extrema Yaw Yeboah, fotbaliști care au fost colegi în 2024 la Columbus Crew, au fost suspendați pe viață, o sancțiune imensă. Conform sursei menționate anterior, MLS a fost notificată cu privire la anumite pariuri suspecte prin intermediul partenerilor de integirtate.

După ce o firmă de avocatură a fost angajată pentru a derula ancheta, concluzia despre jucători a fost următoarea: “s-au angajat în pariuri extinse pe fotbal, inclusiv pe propriile echipe, în timpul sezoanelor 2024 și 2025“. Unul dintre cazuri în care ambii au pariat s-a petrecut pe 19 octombrie 2024, la o partidă dintre Columbus Crew și New York Red Bulls.

Atunci, ambii au pus bani pe faptul că Jones va încasa un “galben”, lucru care s-a întâmplat în minutul 35. Deși MLS a anunțat că cei doi fotbaliști au pariat, liga a făcut de asemenea și mențiunea că “nu au fost identificate dovezi care să sugereze că vreuna dintre aceste activități de pariuri ar fi afectat rezultatul unui meci“.

Cine sunt Derrick Jones și Yaw Yeboah, jucătorii suspendați pe viață

Derrick Jones, născut în Ghana, a evoluat de-a lungul carierei sale doar pentru formații din Statele Unite ale Americii, ultima sa aventură fiind chiar la Columbus Crew, de care s-a despărțit după finalul sezonului 2025.

De cealaltă parte, Yeboah, născut și el în Ghana, națională pentru care a adunat și patru meciuri, a plecat din țara natală în academia celor de la Manchester City, însă niciodată nu a apucat să joace la echipa mare de pe Etihad. După mai multe împrumuturi, a fost transferat de cei de la Numancia, care la rândul ei l-a cedat pe perioadă determinată.

În 2022, Yeboah ajungea în SUA la Columbus Crew, pentru care a jucat până în 2025, sezon în care s-a transferat la LAFC, unde a fost coleg și cu Alex Băluță. Din februarie 2026, ghanezul era legitimat la QD Hainiu.

