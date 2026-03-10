Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial - Antena Sport

Cu câteva luni înainte de startul Campionatului Mondial, competiția transmisă în Universul Antena, naționala de fotbal a Angliei a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă.

Kyle Walker, fotbalist cu 96 de apariții în tricoul selecționatei britanice, și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, fiind ajuns la vârsta de 35 de ani.

Ajuns la vârsta de 35 de ani, Kyle Walker a luat o decizie importantă cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale. Concret, jucătorul celor de la Burnley și-a anunțat retragerea de la echipa națională de fotbal a Angliei.

După 96 de apariții și un gol marcat în tricoul selecționatei antrenate de Thomas Tuchel, acesta a decis să renunțe la naționala britanică, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

12 noiembrie 2011 este data la care Kyle Walker a debutat la naționala Angliei

