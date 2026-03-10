Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial

Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 17:57

Comentarii
Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial

Jucătorii naționalei Angliei / Profimedia

Cu câteva luni înainte de startul Campionatului Mondial, competiția transmisă în Universul Antena, naționala de fotbal a Angliei a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kyle Walker, fotbalist cu 96 de apariții în tricoul selecționatei britanice, și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional, fiind ajuns la vârsta de 35 de ani.

Kyle Walker s-a retras de la naționala Angliei

Ajuns la vârsta de 35 de ani, Kyle Walker a luat o decizie importantă cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale. Concret, jucătorul celor de la Burnley și-a anunțat retragerea de la echipa națională de fotbal a Angliei.

După 96 de apariții și un gol marcat în tricoul selecționatei antrenate de Thomas Tuchel, acesta a decis să renunțe la naționala britanică, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

  • 12 noiembrie 2011 este data la care Kyle Walker a debutat la naționala Angliei

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Observator
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
18:56
Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo: „Am discutat cu Nicolescu și acționarii”
18:48
Schimbare importantă în fotbalul românesc, introdusă de FRF. În ce competiții se va aplica
18:43
Alvaro Arbeloa, ultimele detalii despre situația lui Kylian Mbappe înainte de Real Madrid – Manchester City
18:41
Galatasaray – Liverpool LIVE SCORE (19:45). Echipele de start pentru primul meci al serii. Barcelona și Bayern joacă de la 22:00
18:26
Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid
18:17
Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 6 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB